Suzuki'de Tüm Modellerde 250 Bin TL’ye 0 Faizli Kredi Fırsatı

Türkiye'deki otmobil fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Artan dolar kuru ve yüksek vergi oranlarından kaynaklı olan bu durum, faizlerdeki artışla beraber iyice içinden çıkması zor bir hal aldı.

Suzuki ise bu sorunu bir nebze olsa da çözmek için dikkat çeken bir kampanya ile karşımıza çıktı. Şubat ayı boyunca devam edecek kampanyayla tüm Suzuki modellerinde 250 bin TL'ye 0 faizli kredi sizleri bekliyor.

Tüm Suzuki Modellerinde 250 Bin TL’ye 0 Faizli Kredi Avantajı

Suzuki, Şubat ayında araba almayı düşünenleri ilgilendiren bir kampanya ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni Swift, S-Cross, yenilenen Vitara ve Jimny modellerinde 250 bin TL’ye 0 faizli kredi ve nakit alım avantajları sizleri bekliyor. Örneğin Suzuki, Yeni Swift’i satın almak isteyenlere yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 60 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

Suzuki S-Cross ve yenilenen Vitara modellerinde ise yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 100 bin TL nakit alım desteği kullanıcıları bekliyor. Yine Jimny modelinde de 250 bin TL kredi seçeneği mevcut. Borçlanmanın bu kadar "pahalı" olduğu ve maliyetlerin arttığı otomobil pazarında faizsiz sıfır araba kredisi bulmak oldukça kritik.

Bu nedenle yeni bir araba almayı düşünenlerin öncelikle Suzuki modellerine göz atmasında fayda var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz alacak olsanız hangi Suzuki modelini tercih edersiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.