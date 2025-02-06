Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar Açıklandı! Fiyatları Cep Yakıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının ocak ayında araba satışlarına ilişkin bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte 2025 yılının ocak ayında en çok satılan lüks arabalar belli oldu.

Ocak 2025'te en çok satılan lüks araçlar listesinin ilk sırasında 543 satış adedi ile BMW X1 yer aldı. Bu otomobili 450 satış adedi ile BMW 5 Serisi takip etti. Üçüncü sırada 421 satış adedi ile JAECOO 7, dördüncü sırada ise 370 satış adedi ile Audi A3 Sedan konumlandı.

Beşinci sırada 352 satış adedi ile Volvo XC90, altıncı sırada 341 satış adedi ile Mercedes-Benz E Serisi, yedinci sırada ise 295 satış adedi ile Volvo XC60 yer aldı. Bu araçları Mini Countryman, Mercedes-Benz C Serisi, BMW 4 Serisi, Mercedes-Benz EQB ve BMW 3 Serisi takip etti.

Geçtiğimiz ay en çok lüks otomobil satan markalar listesinde ise 1.924 satış adedi ise Mercedes-Benz zirvede konumlandı. İkinci sırada 1.771 satış adedi ile BMW, üçüncü sırada ise 970 satış adedi ile Audi yer aldı. Listede Cupra, JAECOO, Mini, Jeep, Land Rover ve DS dahil pek çok marka da bulunuyor.

Ocak 2025'te En Çok Satılan Lüks Arabalar

BMW X1: 543 adet BMW 5 Serisi: 450 adet JAECOO 7: 421 adet Audi A3 Sedan: 370 adet Volvo XC90: 352 adet Mercedes-Benz E Serisi: 341 adet Volvo XC60: 295 adet Mini Countryman: 265 adet Mercedes-Benz C Serisi: 250 adet BMW 4 Serisi: 230 adet Mercedes-Benz EQB: 224 adet BMW 3 Serisi: 193 adet Mercedes-Benz GLC: 189 adet Mercedes-Benz GLB: 163 adet Cupra Formentor: 162 adet

Ocak 2025'te En Çok Lüks Araba Satan Markalar