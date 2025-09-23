Japon Otomotiv Devi, 20 Yıl Sonra Logosunu Yeniledi!

Son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi ve tasarım trendlerinin değişmesiyle birlikte parlak 3D amblemler yerini düz ve sade tasarımlara bırakıyor. Otomotiv devleri de bu dönüşüme ayak uyduruyor. Volkswagen’den Audi’ye, Nissan’dan Lamborghini’ye kadar pek çok marka logolarını modern, minimalist bir görünüme kavuşturdu. Şimdi ise 2003’ten bu yana aynı sembolü kullanan Suzuki, bu listeye katılan son marka oldu. İşte detaylar...

Suzuki Logosu Yenilendi

Markanın 1958’den bu yana neredeyse aynı kalan ikonik “S” amblemi korunurken, amblemin görünümü tamamen değişti. Yeni logoda 3D parlak krom görünüm yerine düz hatlara sahip, mat alüminyumu andıran yüksek parlaklıklığa sahip gümüş tercih edildi. Bu sayede modern bir görünüm elde edildi.

Soldaki eski, sağdaki yeni logo

Tasarım uzmanlarına göre bu değişim aslında dijital çağın kaçınılmaz bir sonucu. Çünkü markaların logoları artık en çok akıllı telefonlarda yer alan küçük ekranlarda, sosyal medyada veya dijital platformlarda karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de düz ve sade tasarımlar çok daha net ve çok daha anlaşılır bir görünüm sunuyor.

Suzuki’nin yenilenen logosu ise ilk kez 30 Ekim 2025’te düzenlenecek Japonya Mobilite Fuarı’nda konsept araçların üzerinde yer alacak. Sonrasında ise markanın dünya genelindeki modellerinde kademeli olarak kullanılmaya başlanacak.

Şirket CEO’su Toshihiro Suzuki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yeni amblem, Suzuki’nin müşterinin yerine kendimizi koyarak değerli ürünler üretme anlayışını simgeliyor. Aynı zamanda geleceğin zorluklarına karşı kararlılığımızı da ortaya koyuyor. ‘By Your Side’ sloganı ile müşterilerimizle birlikte yol almaya, onların hayatına yakın çözümler sunmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. - Toshihiro Suzuki

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Suzuki logosunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.