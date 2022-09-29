SwiftKey'in iOS Sürümünün Fişi Çekiliyor: Tarih Verildi!

SwiftKey'in iOS sürümü hakkında oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeye göre iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanan kişiler, belirtilen tarihten itibaren App Store üzerinden popüler klavye uygulamasına erişemeyecek. Peki, çok sayıda kişi tarafından tercih edilen uygulama ne zaman kaldırılacak? Detaylar haberimizde.

SwiftKey, ilk olarak 2010 yılının temmuz ayında Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için kullanıma sunulmuştu. Apple'ın üçüncü taraf klavye desteği getirmesinin ardından uygulamanın iOS sürümü de yayımlanmıştı. 2014 yılının eylül ayında çıkan iOS uygulaması da oldukça beğenilmişti.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen klavye uygulaması ile ilgili iOS kullanıcıları üzecek bir gelişme meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, SwiftKey klavyesinin önümüzdeki aydan itibaren iOS cihazları üzerinden artık indirilemeyeceğini duyurdu.

SwiftKey'in iOS Sürümü Neden Kaldırılacak?

Xda-Developers'taki habere göre yazılım devi Microsoft, popüler uygulamanın iOS sürümünü App Store'dan 5 Ekim tarihinde kaldıracak. Bu kararın sürpriz olmadığını belirtmek gerekiyor çünkü iOS versiyonuna gelen son güncellemeden bu yana bir yıldan fazla süre geçti.

SwiftKey'in App Store isimli iOS'in resmi uygulama mağazası üzerinden kaldırılacak olması, artık geliştirici ekip tarafından aktif olarak desteklenmeyeceği anlamına geliyor. Uygulamanın neden kaldırıldığı ise henüz bilinmiyor. Bu konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunulmadı.

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan klavye uygulaması, Android platformunda yer almaya devam edecek. Ayrıca eğer cihazınızda SwiftKey'in iOS sürümü yüklüyse, uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yazılım devi Microsoft tarafından alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi 8 klavye uygulaması listemize göz atabilirsiniz.