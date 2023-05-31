Switch Oyunlarını Android'de Oynamak Artık Mümkün!

Skyline, Android için en popüler Nintendo Switch emülatörüydü ancak geliştiriciler görünürdeki yasal sorunlar nedeniyle projeyi terk etmeye karar verdiler. Geliştiricilerden ikisi devam niteliğinde bir emülatör üzerinde çalışmaya karar verdi ancak boşluğu doldurmak için Android'e yeni bir Switch emülatörü çok daha erken geldi.

Geliştiriciler bir blog yazısında, PC'deki popüler Yuzu emülatörünün artık Android'e de geldiğini duyurdu. Uygulama Play Store üzerinden hem ücretsiz hem de ücretli erken erişim sürümleriyle indirilebiliyor.

Geliştiriciler, Android için Yuzu'nun şu anda PC sürümüyle aynı özelliklere sahip olmadığını, bu nedenle LAN üzerinden çok oyunculu ve giriş profilleri gibi özelliklerin henüz mevcut olmadığını ekledi.

Ekip bunun yerine ilk etapta temel konulara odaklanacak:

"Şimdilik uyumluluk ve performansa odaklanmak istiyoruz çünkü tipik Android donanımında son teknoloji emülasyon gerçekleştirmenin çeşitli zorlukları var."

Sistem Gereksinimleri Ne Olacak?

Geliştiriciler ayrıca oyun için minimum gereksinimleri de özetleyerek, emülatörün şu anda Android 11 veya üstü ve Adreno GPU'lu bir Snapdragon işlemci gerektirdiğini belirttiler.

Bununla birlikte, Play Store sayfası emülatörün "binlerce oyunu" desteklediğini belirtiyor. Yine de bunun uyumluluk açısından değişiklik gösterdiğini tahmin ediyoruz.

Diğer dikkat çekici özellikler arasında çözünürlük ölçekleme, doku filtreleme seçenekleri ve mod desteği yer alıyor.