Android 14 Beta 2.1 Güncellemesi Yayınlandı: Yeni Neler Var?

Google kısa süre önce beta kullanıcıları tarafından bildirilen çeşitli sorunları ele alan Android 14 Beta 2.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, Android 14 beta sürümünü çalıştıran cihazlara bir dizi hata düzeltmesi ve geliştirme getiriyor.

Google, kritik sorunları çözmenin yanı sıra sistem kararlılığı ve performansında da iyileştirmeler yaptığını belirtti.

Android 14 Beta 2.1 Güncellemesi

Cihaz Kurulumu: Beta programından çıkarken sorunlarla karşılaşan kullanıcılar artık cihaz kurulumunu sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecekler. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için kullanıcılar, programdan çıkmadan önce cihazlarını Android 14 Beta 2.1 sürümüne güncellemeli ve ekran kilidi ayarlarını sıfırlamalıdır.

Beta programından çıkarken sorunlarla karşılaşan kullanıcılar artık cihaz kurulumunu sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecekler. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için kullanıcılar, programdan çıkmadan önce cihazlarını Android 14 Beta 2.1 sürümüne güncellemeli ve ekran kilidi ayarlarını sıfırlamalıdır. Pil Yüzdesi Göstergesi: Güncelleme, gerçek şarj seviyesinden bağımsız olarak pil yüzdesinin hatalı bir şekilde %0 olarak görüntülenmesine neden olan bir hatayı gidermektedir. Bu düzeltme tutarsızlığı giderir ve doğru pil raporlaması sağlar.

Güncelleme, gerçek şarj seviyesinden bağımsız olarak pil yüzdesinin hatalı bir şekilde %0 olarak görüntülenmesine neden olan bir hatayı gidermektedir. Bu düzeltme tutarsızlığı giderir ve doğru pil raporlaması sağlar. Ses Kesintileri: Cihazın hoparlörlerinde ses kesintilerine neden olan çeşitli sorunlar çözüldü. Kullanıcılar artık kesintisiz ses çalmanın ve gelişmiş ses kalitesinin keyfini çıkarabilirler.

Cihazın hoparlörlerinde ses kesintilerine neden olan çeşitli sorunlar çözüldü. Kullanıcılar artık kesintisiz ses çalmanın ve gelişmiş ses kalitesinin keyfini çıkarabilirler. Sistem Kararlılığı: Güncelleme, daha önce uygulamaların donmasına veya cihazın çökmesine neden olan kararlılık sorunlarını gideriyor. Kullanıcılar cihazlarında daha güvenilir ve çökmesiz bir deneyim bekleyebilirler.

Güncelleme, daha önce uygulamaların donmasına veya cihazın çökmesine neden olan kararlılık sorunlarını gideriyor. Kullanıcılar cihazlarında daha güvenilir ve çökmesiz bir deneyim bekleyebilirler. Uygulama Düzeltmeleri: Güncelleme, uygulama işlevselliği ile ilgili belirli sorunları çözüyor. Google Fotoğraflar uygulamasının belirli fotoğrafları açmaya çalışırken çökmesi sorunu giderildi. Ayrıca Google Kişiler uygulamasının hesap ayarlarını yönetirken çökmesi de düzeltildi.

Güncelleme, uygulama işlevselliği ile ilgili belirli sorunları çözüyor. Google Fotoğraflar uygulamasının belirli fotoğrafları açmaya çalışırken çökmesi sorunu giderildi. Ayrıca Google Kişiler uygulamasının hesap ayarlarını yönetirken çökmesi de düzeltildi. Çeşitli Düzeltmeler: Diğer düzeltmeler arasında Google TV uygulamasını hareketle gezinme özelliği etkinken kullanırken resim içinde resim penceresinin kaybolmasının giderilmesi, her zaman açık ekran modu etkinken bildirimlerde Google Mesajlar uygulaması simgelerinin bulunmamasının giderilmesi ve Android Auto ile birlikte kullanıldığında her zaman açık ekran moduyla ilgili bir sorunun giderilmesi yer almaktadır.

Android Beta Programı'na zaten kayıtlıysanız, otomatik olarak bir güncelleme alacaksınız. Önceki Android 13 QPR3 beta sürümünden Android 14 Beta 2.1'e güncelleme yapmamayı tercih ederseniz, QPR3 Beta güncellemelerini almaya devam edeceksiniz. Android Beta Programı'na katılmak için resmî Android Beta web sitesini ziyaret edebilirsiniz.