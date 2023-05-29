Mobil Oyunlarda Devrim Yaklaşıyor: Arm Immortalis G720 Tanıtıldı!

Önde gelen teknoloji şirketlerinden Arm, geçtiğimiz günlerde 2023 yılı için merakla beklenen teknolojilerini tanıttı. Şirketin en son serisinde Cortex-X4, A720 ve A520 gibi bir dizi son teknoloji CPU'nun yanı sıra Immortalis G720, Mali G720 ve Mali G620 dâhil olmak üzere beşinci nesil GPU'lar yer alıyor.

Bu GPU'lar önemli geliştirmeler ve optimizasyonlardan geçti ve Immortalis G720, olağanüstü performans iyileştirmeleri ve çığır açan verimliliği ile Arm'ın bugüne kadarki en etkileyici GPU sürümü olarak öne çıkıyor.

Immortalis G720'nin öne çıkan özelliği, devrim niteliğindeki Deferred Vertex Shader (DVS) teknolojisinde yatmakta. Bu çığır açan metodoloji, bellek erişimi ve bant genişliği tüketimi sorununu ele alarak kayda değer güç tasarrufu ve önemli ölçüde artan kare hızları sağlıyor.

Mobil Oyunlar PC'ye Yakın Deneyim Sağlayacak

Arm'ın uzmanları, yüksek performanslı oyunlar sırasında tüketilen gücün yaklaşık üçte birinin bellek erişimine atfedildiğini tahmin ediyor. Bununla birlikte DVS'nin uygulanmasıyla bant genişliği kullanımı %40 gibi şaşırtıcı bir oranda azaltılabilir.

Immortalis G720 sayesinde mobil platformlar artık PC düzeyindeki özel efektlere rakip olabilecek, gerçek anlamda sürükleyici ve yüksek kaliteli bir oyun deneyimi sunabilecek. Gerçek zamanlı dinamik aydınlatma, ışıklandırma, alan derinliği ve ekran alanı ortam tıkanıklığı artık ulaşılabilir durumda ve mobil oyunları inanılmaz derecede gerçekçi ve büyüleyici bir deneyime dönüştürecek.

Arm ayrıca Unreal Engine 5'in masaüstü görüntüleyicisinin bu yılın sonlarına doğru Android'e geleceğini ve mobil oyun cihazlarının yeteneklerinde daha da devrim yaratacağını duyurdu.