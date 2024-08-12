SWM’nin Ağustos Kampanyasıyla Araba Sahibi Olmak Artık Daha Kolay!

Türkiye'de yeni bir otomobil almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Büyük oranda artan dolar kuru, yüksek vergi oranları ve her ay yeni bir rekor kıran enflasyondan kaynaklanan bu duruma kredi faiz oranları da eklenince sıfır araba almak pek çok kişiye hayal gibi geliyor.

Durumu tersibe çevirmek isteyen otomobil şirketleri ise uyguladığı kampanya ve fırsatlarla araba alma hayali kuranların işini kolaylaştırıyor. Son olarak ise benzer bir kampanya SWM Motor'dan geldi. Şirket, otomobil almak isteyenlere ağustos ayına özel rekabetçi ve cazip kredi teklifleri sunuyor.

SWM Modellerine Ağustos Ayında Sahip Olmak Daha Kolay!

Ağustos ayı boyunca SWM, Türkiye pazarında satışa sunduğu G01, G01F ve G03F modelleri için kaçırılmayacak kredi teklifleri sunuyor. Modelden modele değişen söz konusu teklifler ise şu şekilde:

SWM G01 : C-SUV segmentinde fiyat-performans dengesiyle öne çıkan G01'in DCT Elite donanım seviyesinde, 200 bin TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranlı kredi avantajı sunuluyor.

: C-SUV segmentinde fiyat-performans dengesiyle öne çıkan G01'in DCT Elite donanım seviyesinde, 200 bin TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranlı kredi avantajı sunuluyor. SWM G01F : Aynı segmentte yer alan ve sportif tasarımı gelişmiş sürüş destek sistemleriyle birleştiren G01F modeli için de yine 200 bin TL'ye 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Bu sayede, segmentin sportif ve yüksek teknolojili modellerine ulaşmak daha kolay hale geliyor.

: Aynı segmentte yer alan ve sportif tasarımı gelişmiş sürüş destek sistemleriyle birleştiren G01F modeli için de yine 200 bin TL'ye 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Bu sayede, segmentin sportif ve yüksek teknolojili modellerine ulaşmak daha kolay hale geliyor. SWM G03F: 7 koltuklu geniş iç hacmiyle dikkat çeken G03F modeli ise, 200 bin TL için 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi kampanyası ile yeni bir SUV sahibi olmak isteyenleri SWM bayilerine davet ediyor.

Söz konusu SWM G01, G01F ve G03F modellerinin bazı tenik özellikleri ise aşağıdaki şekilde:

Özellik SWM G01 SWM G01F SWM G03F Motor 1.5L Turbo 1.5L Turbo 2.0L Turbo Güç 156 HP 156 HP 218 HP Tork 230 Nm 230 Nm 300 Nm Şanzıman 6-ileri Otomatik 6-ileri Otomatik 8-ileri Otomatik Çekiş Sistemi Önden Çekiş Önden Çekiş Dört Çeker 0-100 km/h Hızlanma 10.8 saniye 10.8 saniye 7.8 saniye Azami Hız 190 km/h 190 km/h 210 km/h Yakıt Tüketimi (Ortalama) 7.8 L/100 km 7.8 L/100 km 8.5 L/100 km Bagaj Hacmi 450 litre 450 litre 420 litre Ağırlık 1510 kg 1510 kg 1680 kg Boyutlar (UxGxY) 4610 x 1855 x 1725 mm 4610 x 1855 x 1725 mm 4730 x 1910 x 1770 mm Jant Boyutu 17 inç 18 inç 19 inç Multimedya Sistemi 8 inç Dokunmatik Ekran 8 inç Dokunmatik Ekran 10 inç Dokunmatik Ekran Güvenlik Özellikleri ABS, EBD, ESP, Hava Yastıkları ABS, EBD, ESP, Hava Yastıkları ABS, EBD, ESP, Hava Yastıkları

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Söz konusu kredi kampanyalarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.