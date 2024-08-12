SWM’nin Ağustos Kampanyasıyla Araba Sahibi Olmak Artık Daha Kolay!
SWM Motor, ağustos ayında sıfır araba almak isteyen kullanıcılar için kaçırılmayacak kredi kampanyasını duyurdu.
Türkiye'de yeni bir otomobil almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Büyük oranda artan dolar kuru, yüksek vergi oranları ve her ay yeni bir rekor kıran enflasyondan kaynaklanan bu duruma kredi faiz oranları da eklenince sıfır araba almak pek çok kişiye hayal gibi geliyor.
Durumu tersibe çevirmek isteyen otomobil şirketleri ise uyguladığı kampanya ve fırsatlarla araba alma hayali kuranların işini kolaylaştırıyor. Son olarak ise benzer bir kampanya SWM Motor'dan geldi. Şirket, otomobil almak isteyenlere ağustos ayına özel rekabetçi ve cazip kredi teklifleri sunuyor.
SWM Fiyat Listesi - 2024
Bu rehberde 2024 yılına ait SWM fiyat listesi hazırladık. İşte SWM marka G01, G01F, G03F ve G05 PRO'nun güncel fiyat etiketlerine dair detaylar!
SWM Modellerine Ağustos Ayında Sahip Olmak Daha Kolay!
Ağustos ayı boyunca SWM, Türkiye pazarında satışa sunduğu G01, G01F ve G03F modelleri için kaçırılmayacak kredi teklifleri sunuyor. Modelden modele değişen söz konusu teklifler ise şu şekilde:
- SWM G01: C-SUV segmentinde fiyat-performans dengesiyle öne çıkan G01'in DCT Elite donanım seviyesinde, 200 bin TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranlı kredi avantajı sunuluyor.
- SWM G01F: Aynı segmentte yer alan ve sportif tasarımı gelişmiş sürüş destek sistemleriyle birleştiren G01F modeli için de yine 200 bin TL'ye 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Bu sayede, segmentin sportif ve yüksek teknolojili modellerine ulaşmak daha kolay hale geliyor.
- SWM G03F: 7 koltuklu geniş iç hacmiyle dikkat çeken G03F modeli ise, 200 bin TL için 12 ay vadeli ve %0 faizli kredi kampanyası ile yeni bir SUV sahibi olmak isteyenleri SWM bayilerine davet ediyor.
Söz konusu SWM G01, G01F ve G03F modellerinin bazı tenik özellikleri ise aşağıdaki şekilde:
|Özellik
|SWM G01
|SWM G01F
|SWM G03F
|Motor
|1.5L Turbo
|1.5L Turbo
|2.0L Turbo
|Güç
|156 HP
|156 HP
|218 HP
|Tork
|230 Nm
|230 Nm
|300 Nm
|Şanzıman
|6-ileri Otomatik
|6-ileri Otomatik
|8-ileri Otomatik
|Çekiş Sistemi
|Önden Çekiş
|Önden Çekiş
|Dört Çeker
|0-100 km/h Hızlanma
|10.8 saniye
|10.8 saniye
|7.8 saniye
|Azami Hız
|190 km/h
|190 km/h
|210 km/h
|Yakıt Tüketimi (Ortalama)
|7.8 L/100 km
|7.8 L/100 km
|8.5 L/100 km
|Bagaj Hacmi
|450 litre
|450 litre
|420 litre
|Ağırlık
|1510 kg
|1510 kg
|1680 kg
|Boyutlar (UxGxY)
|4610 x 1855 x 1725 mm
|4610 x 1855 x 1725 mm
|4730 x 1910 x 1770 mm
|Jant Boyutu
|17 inç
|18 inç
|19 inç
|Multimedya Sistemi
|8 inç Dokunmatik Ekran
|8 inç Dokunmatik Ekran
|10 inç Dokunmatik Ekran
|Güvenlik Özellikleri
|ABS, EBD, ESP, Hava Yastıkları
|ABS, EBD, ESP, Hava Yastıkları
|ABS, EBD, ESP, Hava Yastıkları
Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri - 2024
En ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı otomobil modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Söz konusu kredi kampanyalarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.