SWM Eskişehir’de Üretime Başlıyor: Yerli Modellerin Fiyatları Açıklandı!

Yerli üretim atağının yeni adresi Eskişehir oldu. Otomotiv pazarında adını giderek daha fazla duyurmaya başlayan SWM Motors Türkiye'deki üretim planları netleşirken fiyat listesini de güncelledi. Çin merkezli üretici Eskişehir’de kurulacak fabrikada üretilecek ilk modelini belirledi ve bu hamleyle birlikte fiyat politikasında da yeni bir döneme girdi. İşte SWM ÖTV sonrası fiyat listesi ve detayları...

SWM Türkiye'de Üretime Hazırlanıyor: Fiyat Listesi ÖTV Sonrası Güncellendi

SWM 2025 yılının son çeyreğinde Eskişehir’deki üretim tesisini devreye almayı planlıyor. İlk etapta G01 Pro modelinin yerli olarak montajlanacağı belirtilirken ilerleyen dönemlerde G03F ve G05 PRO modellerinin de üretim bandına alınması bekleniyor. Yeni ÖTV matrah düzenlemelerinin ardından açıklanan güncel fiyat listesi ise dikkat çekici.

Özellikle G03F’in sunduğu fiyat-performans dengesi ve G01F ile G05 PRO’nun rekabetçi donanım seviyesi SWM’in Türkiye pazarındaki iddiasını artırıyor. Yerli üretim avantajının da yansıyacağı fiyatlar 2025’in sonuna doğru daha da erişilebilir olabilir. Şu an için güncel fiyat listesine baktığımızda ise diğer Çinli üreticilerde de olduğu gibi rekabetçi ve uygun fiyatlara sahip olduklarını söylemeliyiz.

SWM Güncel Fiyat Listesi (ÖTV Sonrası)

SWM G01 Elite DCT – ₺1.662.711 (Türkiye’de üretilecek – G01 Pro olarak)

– ₺1.662.711 (Türkiye’de üretilecek – G01 Pro olarak) SWM G01F Premium DCT – ₺1.721.044 (Üretimi Türkiye'de yapılmayacak)

– ₺1.721.044 (Üretimi Türkiye'de yapılmayacak) SWM G03F Deluxe MT – ₺1.205.767 (Türkiye’de üretilecek – 2026’da planlanıyor)

– ₺1.205.767 (Türkiye’de üretilecek – 2026’da planlanıyor) SWM G05 PRO Premium DCT – ₺1.721.044 (Türkiye’de üretilecek – 2027’de planlanıyor)

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