İtalyan Otomotiv Üreticisi SWM, Türkiye Pazarına Giriyor!

Shineray Grubu'nun İtalyan markası SWM, popüler otomobilleriyle Türkiye pazarına giriş yapacağını açıkladı.

Birçok farklı markanın bayiliklerini alarak Türkiye pazarına giriş yapan ATMO Grubu, temsil ettiği marka sayısını artırmayı planlıyor.

Bu doğrultuda İtalyan otomotiv üreticisi SWM markası ile anlaşan ATMO Grubu, Aralık ayı itibari ile ülkemizde SWM marka otomobillerin satışına başlayacak.

SWM Otomobilleri Aralık Ayında Türkiye Pazarında Olacak

Tasarım ofisi Milano’da olan ve tamamen İtalyan çizgileri taşıyan SWM, 1.000’den fazla kişinin görev yaptığı Ar-Ge Merkezi'yle Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor. Marka yılda 300 binden fazla araç üretimine sahip.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ATMO Grubu Türkiye CEO'su Anton Chernov şu ifadeleri kullandı:

"Elbette Çinli Shineray Group gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi tarafından desteklenen SWM markasının Türk müşterilerinin beğenisini hızla kazanacağından şüphemiz yok. Ulaşılabilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına dinamizm getireceğimize inanıyoruz."

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