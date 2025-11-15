1.3 Milyar Şifre Sızdırıldı! Güvende Kalmak İçin Bunu Yapın

Tarihin en büyük veri sızıntılarından birini gerçekleşti. Siber güvenlik şirketi Synthient, daha önce hiç görülmemiş olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda e-posta ve şifrenin dark web (internetin sıradan web tarayıcıları ile erişilemeyen bölümü) üzerinden dolaşıma girdiğini tespit etti.

Büyük Bir Veri Sızıntısı Yaşandı

Siber güvenlik şirketi Synthient, dark web'de çalınan e-posta ve şifreleri topladı ve tekrar edenleri eleyerek devasa büyüklükte bir veri seti elde etti. Bir e-posta adresinin ya da şifrenin sızdırılıp sızdırılmadığını öğrenmenizi sağlayan web sitesi Have I Been Pwned'u yöneten kişi Troy Hunt, bu verilerin sitesinin şimdiye kadar işlediği en kapsamlı veri olduğunu belirtti.

Aktarılan bilgilere göre net olarak 1 milyar 957 milyon 476 bin 21 e-posta adresi sızdırıldı. Bununla birlikte 1.3 milyar şifrenin dolaşımda olduğu tespit edildi. Üstelik bunların 625 milyonu daha önce hiç görülmemiş şifrelerden oluşuyor. Bu sayılar, veri sızıntısının ne kadar büyük çaplı olduğunu gözler önüne sermiş durumda.

Sadece tek bir şifrenin hesabınızın ele geçirilmesi için yeterli olmadığını düşünebilirsiniz ancak bu veriler, bilgisayar korsanlarının bir hesabı ele geçirmek için oluşturduğu listenin çok daha zenginleştiği anlamına geliyor. Bunlardan sadece birini kullansanız bile e-posta hesabınız da dahil olmak üzere tüm hesaplarınız risk altında olur.

Şifre Sızıntısından Etkilenmemek İçin Ne Yapılmalı?

Bu veri sızıntısının sonucunda sizin şifrelerinizin de bilgisayar korsanlarının elinde olup olmadığını öğrenmek için Have I Been Pwned'u kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gerekenler web sitesini açtıktan sonra üst kısımdan "Passwords" bölümüne gitmek ve "Password to check" kısmına şüphelendiğiniz şifreleri girip "Check" butonuna basmaktan ibaret.

Girmiş olduğunuz şifre, Have I Been Pwned'un yeni şifreleri de içeren büyük veri tabanındaki şifrelerle karşılaştırılacak ve kısa süre içinde şifrenin sızdırılıp sızdırılmadığını öğrenmenizi sağlayacak. Örneğin "123456" şifresini girmeniz hâlinde şifrenin sızdırıldığını ve daha önceki veri ihlallerinde kaç kez görüldüğünü öğrenebilirsiniz. Bu arada 2025'in en popüler şifrelerine de mutlaka göz atın, bu şifreleri kullanmaktan kaçının.