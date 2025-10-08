Çok Sevilen Oyun Steam'den Kalkıyor! Almak İçin Acele Edin
Bir zamanların en popüler bilim kurgu oyunlarından olan System Shock 2'nin Steam'den kaldırılacağı açıklandı. Oyunu almak isteyenlerin acele etmesi gerekecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- System Shock 2, 10 Ekim'de Steam'den kaldırılacak.
- Oyunun remaster sürümünü alanların kütüphanesine orijinal versiyon da eklenecek.
- Orijinal versiyon şu anda 9.99 dolara (416 TL) , remaster sürümü ise 12.99 dolara (541 TL) satılıyor.
Bir dönemin en çok sevilen oyunlarından biri olan System Shock 2'nin Steam'den kaldırılacağı açıklandı. Çok yakın bir zamanda uygulanacağı belirtilen bu karara göre oyunu son tarihten önce satın almanızda fayda var. Aksi takdirde orijinal sürüme sahip olmak için şu ankinden daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaksınız.
System Shock 2'nin Steam'den Kaldırılacağı Açıklandı
1999 yılında piyasaya sürülen System Shock 2, 10 Ekim'de Steam'den kaldırılacak. Bu tarihten itibaren oyunun mağaza sayfası erişime kapanacak ve dolayısıyla orijinal sürümü tek başına satın almak mümkün olmayacak. Duyuruya göre bu, orijinal sürümün tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.
System Shock 2 Steam'den kaldırıldıktan sonra onu satın almanın tek yolu, orijinal sürümün yeniden ele alınmış versiyonu olan System Shock 2: 25th Anniversary Remaster'ı satın almaktan geçecek. Geçtiğimiz aylarda oyuncularla buluşan bu sürümü satın alırsanız sadece remastered versiyonu değil, orijinal sürüm de kütüphanenize de eklenecek.
Şu anda oyunun zaten remastered versiyonuna sahip olan Steam kullanıcıları da 1999 yapımı System Shock 2'ye sahip olacak. Bunun için ayrıyeten ödeme yapmalarına gerek kalmayacak. 10 Ekim'e kadar orijinal sürümü alanlar da oyunun orijinal versiyonuna kütüphanesi üzerinden erişebilmeye devam edecek.
System Shock 2 şu anda Steam'de 9.99 dolar (416 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Görsellik açısından önemli iyileştirmelerle beraber gelen remaster versiyonu içinse 12.99 dolar 541 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Dolayısıyla oyunu son tarihe kadar satın almayanların 125 TL fazladan ödeme yapması gerekecek. Karşılığında ise System Shock efsanesinin bu oyununu daha iyi grafiklerle deneyimleme imkânına sahip olacaklar.
System Shock 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8
- İşlemci: 1.8 GHz hızına sahip bir işlemci
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: 3D destekli ekran kartı
- DirectX: 9.0c
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB
System Shock 2 Remaster Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)
- İşlemci: 2.0 GHz hızına sahip çift çekirdekli Intel ya da AMD işlemci
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 veya Vulkan 1.1 destekli ekran kartı
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 5 GB