System Shock
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici Nightdive Studios
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Cyberpunk oyunlar içerisinde en bilinen yapımlardan biri olan System Shock’ın remake versiyonu artık oynayabilir durumda.
Uzun bekleyiş nihayet sona erdi. 1994 yılında piyasaya çıkan ve bir kült haline gelen ilk System Shock oyunu yaklaşık 30 yıl sonra remake versiyonuna kavuştu. Nightdive Studios tarafından geliştirilen ve Prime Matter tarafından yayınlanan System Shock 2023 yılında piyasaya sürüldü.
System Shock FPS ve cyberpunk temalı oyunlar için de milattır diyebiliriz. Zira en iyi cyberpunk temalı oyunlardan biri olan System Shock, hikayeli FPS oyunları içerisinde de önemli bir yere sahiptir.
Oyuncular tarafından olumlu geri dönüşler alan bu remake versiyon, zamanında System Shock’u deneyimleyememiş oyuncular için adete bir cevher niteliğinde.
System Shock İndir
Hemen System Shock indirin ve bu efsanevi oyunun yeniden yapılmış versiyonunu tecrübe edin. Cyberpunk bir dünyada silahınız ile birlikte ilerleyin ve benzersiz bir hikayeyi tecrübe edin.
System Shock Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (sadece 64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 ya da daha iyisi
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Özüne sadık kalarak güzel bir remake olmuş
Grafikler ve atmosfer şahane
Yeterli oynanış süresi
Cyberpunk türünün çok iyi bir temsilcisi olmuş
Türkçe dil desteği olmayışı