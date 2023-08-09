Cyberpunk oyunlar içerisinde en bilinen yapımlardan biri olan System Shock’ın remake versiyonu artık oynayabilir durumda.

Kemal Tavus - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Uzun bekleyiş nihayet sona erdi. 1994 yılında piyasaya çıkan ve bir kült haline gelen ilk System Shock oyunu yaklaşık 30 yıl sonra remake versiyonuna kavuştu. Nightdive Studios tarafından geliştirilen ve Prime Matter tarafından yayınlanan System Shock 2023 yılında piyasaya sürüldü.

System Shock FPS ve cyberpunk temalı oyunlar için de milattır diyebiliriz. Zira en iyi cyberpunk temalı oyunlardan biri olan System Shock, hikayeli FPS oyunları içerisinde de önemli bir yere sahiptir.

Oyuncular tarafından olumlu geri dönüşler alan bu remake versiyon, zamanında System Shock’u deneyimleyememiş oyuncular için adete bir cevher niteliğinde.

System Shock İndir

Hemen System Shock indirin ve bu efsanevi oyunun yeniden yapılmış versiyonunu tecrübe edin. Cyberpunk bir dünyada silahınız ile birlikte ilerleyin ve benzersiz bir hikayeyi tecrübe edin.

System Shock Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10 (sadece 64-bit)

: Windows 7/8.1/10 (sadece 64-bit) İşlemci : Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 ya da daha iyisi

: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 ya da daha iyisi Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB ya da daha iyisi

: NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan