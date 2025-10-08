Türkçe Dil Destekli ARC Raiders Daha Çıkmadan Zamlandı

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan ARC Raiders'ın PlayStation 5 sürümü ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda PlayStation mağazasında oyun daha piyasaya sürülmeden zamlandı. Artık oyunu ön sipariş vermek için daha fazla bir ücret ödemek gerekiyor.

ARC Raiders'ın Fiyatı Arttı

Merakla beklenen ARC Raiders, geçtiğimiz haftalarda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için ön siparişe açılmıştı. Kısa süre önce oyunun PlayStation 5 sürümüne zam geldi. PlayStation mağazasında standart sürümün fiyatı 1.600 TL'den 1.749 TL'ye, Deluxe sürümün fiyatı ise 2.350 TL'den 2.579 TL'ye yükseldi.

Diğer mağazalarda ise fiyat konusunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Standart sürüm Steam'de 39,99 dolar (1.668 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 1.650 TL'ye satılıyor. Deluxe sürüm için Steam'de 59,99 dolar (2.502 TL), Epic Games ve Xbox mağazalarında 2.500 TL fiyat etiketi belirlendi.

ARC Raiders Çıkış Tarihi

En iyi TPS oyunları arasına katılmaya hazırlanan ARC Raiders, 30 Ekim 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Dolayısıyla oyun hem PC hem de konsollar üzerinden oynanabilecek. PC sürümüne Steam veya Epic Games mağazası üzerinden erişilebilecek.

ARC Raiders Fragmanı

ARC Raiders Nasıl Bir Oyun?

ARC Raiders, TPS türünde bir oyundur. Tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği, distopik bir gelecekte geçen oyunda insanlar hayatta kalabilmek için yer altında yaşamak zorunda kaldı. Yüzeye çıkıp görevleri tamamlamamız ve ganimet toplamamız gerekecek. Topladığımız ganimetler ile silah, zırh ve diğer ekipmanları üretebileceğiz.

Ekipman yükseltmesini de yapabileceğiz. Ayrıca kazandığımız tecrübe puanı ile karakterimizi geliştirebileceğiz. Bu, oyun ilerledikçe daha güçlü olmamızı sağlayacak. Oyunu ister tek başımıza ister en fazla üç kişilik takımlar hâlinde oynayabileceğiz. Bu da oyunu çok daha keyifli hâle getirecek.

ARC Raiders Minimum Sistem Gereksinimleri