TRT’nin Dijital Platformu Tabii, Lisanssız Yayın Yapıyor, RTÜK Sadece İzliyor

Türkiye’nin yerli dijital platformu Tabii, son günlerde ciddi bir iddia ile gündemde: Lisanssız yayın yaptığı öne sürülüyor.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

TRT'nin geliştirdiği dijital platform Tabii hakkında ciddi bir iddia öne sürüldü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinden İlhan Taşçı, sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada bu platformun lisanssız bir şekilde yayın yaptığını ve RTÜK'ün bu konuda hiçbir şekilde ses çıkarmadığını savundu.

Diğer dijital platformların RTÜK’ten yayın lisansı alması zorunluyken Tabii’nin bu adımı atmadığını belirten Taşçı, RTÜK’ün bu durumu görmezden gelerek herhangi bir resmi işlem başlatmadığını söyledi. Ancak ilginç olan, Tabii’nin üyelerinden abonelik ücretlerini toplamaya hiç ara vermemesi.

Hiçbir Yasal Dayanağı Yok

Taşçı'ya göre Tabii platformunun yayın lisans ve yetkilendirme ücretleri hiçbir şekilde ödenmiyor. Ayrıca, Türkiye’de dijital platformların lisans almadan yayın yapmasını sağlayacak hiçbir yasal düzenleme veya istisnai mevzuat bulunmuyor. 

Lisans eksikliği, RTÜK’ün Tabii üzerindeki içerik denetimini de devre dışı bırakıyor. Yani yayınlanan içeriklerde RTÜK’ün herhangi bir müdahale hakkı yok.

Taşçı'nın yorumu şöyle:

Tabii, hem abone başına ödemesi gereken RTÜK payını hem de yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemiyor. Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok. Lisans almayınca beni kim denetleyecek?

Tabii Televizyona Nasıl Yüklenir? En Basit Yöntem!
NASIL YAPILIR

Tabii Televizyona Nasıl Yüklenir? En Basit Yöntem!

Dijital platform Tabii televizyona nasıl yüklenir sorusunun cevabını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte TV'de Tabii izleme adımları!

En İyi Gassal Benzeri Diziler
Sinema

En İyi Gassal Benzeri Diziler

Gassal benzeri diziler arıyor ve aradığınızı bir türlü bulamıyorsanız sizin için bazı önerilerimiz var. İşte internete damga vuran en iyi yerli diziler.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER