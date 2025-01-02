TRT’nin Dijital Platformu Tabii, Lisanssız Yayın Yapıyor, RTÜK Sadece İzliyor
Türkiye’nin yerli dijital platformu Tabii, son günlerde ciddi bir iddia ile gündemde: Lisanssız yayın yaptığı öne sürülüyor.
TRT'nin geliştirdiği dijital platform Tabii hakkında ciddi bir iddia öne sürüldü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinden İlhan Taşçı, sosyal medya platformu X üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada bu platformun lisanssız bir şekilde yayın yaptığını ve RTÜK'ün bu konuda hiçbir şekilde ses çıkarmadığını savundu.
Diğer dijital platformların RTÜK’ten yayın lisansı alması zorunluyken Tabii’nin bu adımı atmadığını belirten Taşçı, RTÜK’ün bu durumu görmezden gelerek herhangi bir resmi işlem başlatmadığını söyledi. Ancak ilginç olan, Tabii’nin üyelerinden abonelik ücretlerini toplamaya hiç ara vermemesi.
Hiçbir Yasal Dayanağı Yok
Taşçı'ya göre Tabii platformunun yayın lisans ve yetkilendirme ücretleri hiçbir şekilde ödenmiyor. Ayrıca, Türkiye’de dijital platformların lisans almadan yayın yapmasını sağlayacak hiçbir yasal düzenleme veya istisnai mevzuat bulunmuyor.
Lisans eksikliği, RTÜK’ün Tabii üzerindeki içerik denetimini de devre dışı bırakıyor. Yani yayınlanan içeriklerde RTÜK’ün herhangi bir müdahale hakkı yok.
Taşçı'nın yorumu şöyle:
Tabii, hem abone başına ödemesi gereken RTÜK payını hem de yayın lisans ve yetkilendirme ücretini ödemiyor. Bu platformun lisans almadan yayın yapmasına olanak sağlayacak hiçbir istisnai mevzuat da yok. Lisans almayınca beni kim denetleyecek?
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