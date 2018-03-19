Tablet Kullanan Çocuklar Kalem Tutamıyor!

Çocukluğunuzu hatırlayın. Büyüklerimizin yaptığı her şeye nasıl da özenirdik. İyi kötü ayırt etme yeteneğimiz gelişmediği için de yaptıklarının ne olduğu fark etmeksizin taklit ederdik. O zamanlar tabletler yok tabi, klavyede yazar gibi yapmak hatta kalemden sigaralar falan içmek var.

Yeni nesil çocuklar bizlerden öyle sandığımız kadar farklı değil, sadece onlar şimdilerde büyüklerin elinden düşürmediği dokunmatik telefon ve tabletlere özenmekle meşguller. E tabi bizim gibi kısıtlı değil imkanları, neredeyse hepsinin sahip olduğu ya da günün büyük bir kısmında kurcalayabildiği dokunmatik şeyler mevcut. Peki bu dokunmaçlı cihazların çocuk gelişimine en büyük zararı nedir dersiniz?

Tekrar bir geçmişe gidelim, daha okula başlamadığınız o dönemde yazmak, anne babalarımızın yazdıklarını okuyabilmek için ne kadar hevesli olduğunuzu hatırlayın. Şimdilerde çoğu çocuk okuma yazmayı tekolojik yollardan öğreniyor. Tabletlerde oynadıkları oyunlarda gördükleri harfleri hızlıca kapan uyanıklar, "Bizim çocuk da çok zeki, tabletten okuma yazma öğrendi" dedirttiriyor.

Ancak yapılan araştırmalar, son dönemde okula başlayan çocukların kalem tutamadığına dikkat çekiyor. Sürekli tabletle vakit geçiren çocukların el kaslarının gelişmediğinin altını çizen araştırmacılar, çocukların ellerine tablet yerine yap-boz ya da kağıt ve makas vermenin daha yararlı olduğunu belirtiyor.

Kalem Kullanımı Önemli

Artık anne babaların da kalem kullanmamasının, not alma ihtiyaçlarını dahi dijital yoldan halletmelerinin çocuklar açısından sağlıklı olmadığını vurgulayan araştırmacılar, yazmayı kalemle öğrenmeyen çocukların harfleri daha zor hatırladığını belirtiyor. Yapılan çalışmalar el yazısının, hecelemeden noktalamaya hatta fikir üretmeye kadar etkisinin olduğunu gösteriyor.