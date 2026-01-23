Tank Gibi Sağlam Akıllı Saat Tanıtıldı! 29 Gün Pil Ömrü Sunuyor

Garmin, yeni akıllı saati Tactix 8 Cerakote Edition'ı tanıttı. Son derece zorlu koşullar altında çalışan kişilere hitap eden bu cihaz, akıllara gelebilecek birçok soruna karşı dayanıklılığı ile diğer modellerden farklı bir yerde konumlanıyor. Pil ömrü tarafında kullanıcıların beklentisini ve ihtiyaçlarını karşılayacak performans gösteren saatin fiyatı ise oldukça şaşırtıcı düzeyde.

Garmin Tactix 8 Cerakote Edition Özellikleri

Garmin Tactix 8 Cerakote Edition, safir camla korunan 1,4 inç AMOLED ekrana sahip. Cihaz, titanyum çerçeve ve karanlıkta hareket etmeyi kolaylaştıran bir LED fenerle birlikte geliyor. Bu modelin nn dikkat çekici yanı, Cerakote kaplamaya sahip olmasından geliyor. Bu kaplama, aşınma, korozyon ve kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık elde etmeyi mümkün kılıyor.

Akıllı saat, sırtınızda ağır bir çanta varken yaptığınız yürüyüşler için ağırlık takibi sunuyor. Daha çok askerler göz önünde bulundurularak geliştirildiği için yine onlara uygun bir özellik olan paraşütlü atlayış modu mevcut. Bu özellik, ne kadar yüksekten atlanırsa atlansın, hava basıncını ve konumu kullanarak ne zaman süzülmeye başlanacağını ya da yere ne zaman ulaşılacağını tahmin edebiliyor.

Konum kaydetmeden biyometrik verileri ve mesafeyi ölçmeye devam ederken tüm sinyalleri devre dışı bırakarak gizli hareket etmeyi mümkün hâle getiren akıllı saatin ekranı, gece görüş gözlükleri ile uyumlu çalışıyor. Tüm bunlara ek olarak 40 metreye kadar dalış desteği sağlıyor. Artık hemen hemen her akıllı saatte standart hâline gelmiş uyku, kandaki oksijen seviyesi gibi detaylı sağlık takibi özelliklerini de içeriyor.

Garmin Tactix 8 Cerakote Edition Fiyatı

Garmin Tactix 8 Cerakote Edition için 1.599,99 dolar (69 bin 381 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu model, gri ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneği ile beraber geliyor. Cihaz, 29 güne kadar pil ömrü sunarak sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.