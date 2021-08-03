Take-Two, GTA Modlarının Kaldırılmasına Yönelik Açıklamada Bulundu

Take-Two, GTA modlarının kaldırılmasının nedenini finansal konferans sırasında ortaya çıkarttı. Eski oyunlar için geliştirilen modlar ne amaçla kaldırılıyor? Detaylar haberimizde.

Geride bıraktığımız zaman zarfında, GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarına ilişkin uzun ömürlü olanlar dahil birçok ücretsiz modun Take-Two Interactive tarafından kapatılmış olduğunun haberlerini sizlerle paylaşmıştık.

Bunlardan en önemli iki tanesinden birisi GTA Underground idi. Bahsi geçen üç oyuna ek olarak GTA Liberty City, Bully ve Manhunt oyunlarının da haritalarını birleşime dahil eden bu mod, GTA San Andreas temellerine kurulu olup, yeni oynanış dinamiklerinin yanı sıra silahlar, marketler, araçlar ve daha başka içerikleri de görebilmek mümkün oluyordu. Ne var ki Take-Two Interactive tarafından ModDB sayfası üzerinden gönderilen DMCA bildirimi neticesinde AI-upscaled HD Mod ve AI-enhanced Texture Pack dahil birden fazla mod ile eş zamanlı olarak kapatılmıştı.

Bir diğer önemli olan ise GTA United idi. 2007 yılının başlarında Vice City 2 Andreas adındaki ilk betasıyla karşımıza çıkan bu mod ise, aynı yılın sonlarında da ortaklaşa bir çalışma ile Liberty City haritasının da eklenmesi ile GTA United adını almıştı. 2012 yılının sonlarına doğru nihai sürümü yayınlanan bu mod, yakın bir zaman önce DMCA uyarısı gelmeden, selefleri VC2SA ve LC2SA ile üreticinin kendisi tarafından kaldırılmıştı.

Bu modların uzun zamandır faal olmalarına rağmen kaldırılmaları için bu zamana kadar beklenmesi elbette kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Bu duruma ilişkin olarak Rockstar Games veya Take-Two Interactive tarafından bir açıklamanın yapılması tahmin ediliyordu. Nitekim beklenen açıklama en nihayetinde geldi.

GTA Modlarının Kaldırılmasının Nedeni Ne?

Yakın bir zaman önce Take-Two Interactive analistlere ve yatırımcılara ilişkin finansal konferans düzenledi. Konferans sırasında kaldırılan modlara değinen Üst Yönetici Strauss Zelnick, bu konuda gayet esnek olduklarını dile getirdi. Ne var ki ekonominin tehdit altında olması veya yayınlanan modun kötü niyetli olması karşısında harekete geçeceklerini de sözlerine ekledi.

Bu yönde gelen açıklamanın ardından, yüksek çözünürlüklü kaplama paketinin ekonomiyi ne yönde tehdit edeceği ise merak konusu oldu. Malumunuz bu modlar GTA 4 veya GTA 5 için değil de PlayStation ve PlayStation 2 döneminde çıkmış olan oyunlar için hazırlanmıştı. Açıklamayı samimi bulmayan hayranlar, Amerika menşeli yayıncı, esasen hoşuna gitmeyen modları kaldırmaya niyetinde olduğunu tahmin ediyor. Bu da, gelecekte daha başka beğenilen modlara da veda edeceğimizin işareti oldu diyebiliriz.