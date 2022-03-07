GTA San Andreas 100% Save dosyası indirerek oyunun bütün görevlerini anında bitirerek, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz.

Tamindir - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

GTA San Andreas 100% Save dosyası, oyunu tamamen bitirmek için kullanabileceğiniz bir tür yama olarak karşımıza çıkmaktadır. GTA San Andreas 100% Save dosyası indirerek oyunu anında bitirebilir ve şehirde istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Oyuncuların daha özgür bir şekilde oyun içerisinde hareket edebilmelerini sağlayan save dosyası, pek çok içeriğe de erişme fırsatı veriyor. Dünyanın en çok satan oyun serilerinden bir tanesi olan GTA, San Andreas sürümü ile kısa sürede milyonları kendisine hayran bırakmıştı. Günümüzde GTA 5 ile milyonlara ulaşan Rockstar Games, oyunlarına getirdiği güncellemeler ile de sürekli yeni içerikleri deneyimlemeye fırsat veriyor.

GTA San Andreas 100% Save İndirme

GTA San Andreas bitirilmiş Save dosyasını kurduktan sonra oyundaki bütün görevlerin bittiğini göreceksiniz. Bu sayede oyundaki bütün silahlar açılmış olacak ve istediğiniz tüm malzemeleri rahatça oyun içerisinde bulabileceksiniz.

Oyunu tekrar oynamaktan sıkıldıysanız, sadece ortalıkta dolaşıp eğlenmek istiyorsanız kesinlikle San Andres Yüzde 100 Save dosyasını kullanabilirsiniz. Kurulumu ise oldukça basittir.

GTA San Andreas %100 Save Dosyası Kurulum Adımları