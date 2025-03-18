Tesla'nın Yeni İnsansız Elektrikli Aracı Yakında Yollara İniyor!

Elon Musk yönetimindeki ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile ilgili yeni haberler gündeme geldi. Şirketin geçtiğimiz aylarda duyurduğu tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken yeni elektrikli araç modeli Tesla Cybercab'in ne zaman piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Kısa bir süre önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tesla yöneticileri, yeni robotaksinin elektrikli otomobil ve taşımacılık sektörlerinde devrim yaratacağını söylerken, araçların ne zaman satışa sunulacağı konusunda önemli bilgiler verdi.

Tesla Cybercab 2026 Yılında Piyasaya Sürülecek

ABD merkezli otomotiv devinin üst düzey yöneticileri, geçtiğimiz gün tanıtıldığı ilk zamanlardan itibaren bilim kurgu filmlerini anımsatan tasarımı ve otonom sürüş özellikleriyle büyük bir ilgi toplayan Tesla Cybercab ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni aracın 2026 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Aktarılanlara göre yeni robotaksi modeli, elektrikli otomobil sektöründe en verimli araçlardan biri olarak öne çıkacak. Tam otonom olarak çalışan ve herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan yol alan otomobil, hem kişisel ulaşımda hem de sürücüsüz taksi projelerinde kullanılmak adına tasarlandı. Bu sayede kullanıcıların yeni Tesla Cybercab ile sürücüsüz seyahat edebileceği hem de taksi hizmetleri üzerinden gelir edebileceği belirtiliyor.

Daha öncesinde yapılan açıklamalara göre yeni otomobil, görece ufak bataryasına rağmen tek şarjla yaklaşık olarak 482 kilometrelik bir menzile sahip olacak. İç mekanında direksiyon ve pedalların olmadığı araç, iki kapılı, iki koltuklu ve çizikleri göstermeyen renksiz tasarımıyla dikkat çekiyor.

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