Tamamen Elektrikli Range Rover Yakında Geliyor: İşte Özellikleri!

Uzun yıllardır tüketiciler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Range Rover, bu kez tamamen elektrikli versiyonuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Land Rover’dan gelen açıklamalara göre, yeni elektrikli model zorlu arazi koşullarında gerçekleştirilen 72 bin kilometrelik test sürecini başarıyla tamamladı.

Son gelen bilgiler ise aracın seri üretim aşamasına geçmeye artık çok yakın olduğunu gösteriyor. Peki, yeni nesil elektrikli Range Rover hangi yeniliklerle karşımıza çıkacak?

Tamamen Elektrikli Range Rover Neler Sunacak?

Land Rover, tamamen elektrikli Range Rover hakkında şimdiye kadar sınırlı bilgi paylaşsa da, aracın 117 kWh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacağını doğruladı. Dört çeker sistemle donatılacak olan yeni SUV, Intelligent Driveline Dynamics isimli teknoloji sayesinde çekiş kaybını minimuma indirecek ve zorlu koşullarda bile üstün bir sürüş deneyimi sunacak.

Öte yandan, gelen sızıntılara göre aracın "Top Gear" isimli versiyonu, çift motorlu yapısıyla 542 hp (404 kW) güç ve 849 Nm tork üretecek. Bu güç değerleri, elektrikli versiyonun 523 beygir güç ve 749 Nm tork sunan 4.4 litrelik Range Rover P530 versiyonundan bile daha güçlü olabileceğini gösteriyor.

Elektrikli Range Rover’ın dikkat çeken bir diğer yeniliği ise testlerde ortaya çıkan ThermAssist termal yönetim sistemi oldu. Bu gelişmiş sistem, ısıtma enerjisini yüzde 40'a kadar azaltarak -10°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda hem sürüş sistemini hem de kabini verimli şekilde ısıtabiliyor. Böylece aracın hem menzili hem de genel verimliliği önemli ölçüde artırılıyor.

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