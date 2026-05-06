30 Saat Pil Ömürlü Nothing Kulaklık İçin Yeni Renk Seçeneği Yolda

Nothing, sosyal medya hesabı üzerinden şifreli paylaşımda bulundu. Bu gizemli gönderi dikkatli şekilde incelendiğinde ise markanın mevcut açık kulak tasarımlı kulaklık modellerinden biri olan Nothing Ear (Open) için yeni bir renk seçeneğinin yolda olduğu görülüyor. Bunun sunulması hâlindeyse cihaz çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye başlayacak.

Nothing Ear Open İçin Hangi Renk Seçeneği Sunulacak?

Nothing, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden bir Pokemon karakteri paylaştı. Bilmeyenler için marka, ürününün kod adı olarak Pokemon karakterini kullanıyor. Bu görsel ise Nothing Ear (Open) ile bağlantılı. Şu anda beyaz renk seçeneği ile sunulan model tıpkı görseldeki mavi pokemonda olduğu gibi yakında mavi renk seçeneğiyle de sunulmaya başlanabilir.

Nothing Ear Open'ın Mavi Renk Seçeneği Türkiye'ye Gelecek mi?

Nothing Ear Open şu an Türkiye'de beyaz renk seçeneği ile satışta. Pek çok çevrim içi mağazadan satın alınabilir durumda olan kulaklığın yeni mavi renk seçeneğinin de kullanıcılarla buluşturulması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Tabii, konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Nothing Ear Open Hangi Özelliklere Sahip?

Pil Ömrü: Tek şarjla 8 saat, şarj kutusuyla toplam 30 saat

Tek şarjla 8 saat, şarj kutusuyla toplam 30 saat Hızlı Şarj: Sadece 10 dakikalık şarjla 2 saat kullanım süresi

Sadece 10 dakikalık şarjla 2 saat kullanım süresi Sertifika: IP54 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

IP54 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı) Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Sürücü: 14,2 mm dinamik sürücüler

Nothing Ear Open'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Nothing Ear Open, tek şarjla 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 30 saate kadar ulaşıyor. Çoğu kişinin kulaklıkları gün içinde sık aralıklarla çıkarıp kutusuna koyduğunu göz önünde bulundurursak pil ömrünün epey uzun bir kullanım süresi elde etmeye yardımcı olacağı söylenebilir. Öte yandan yalnızca 10 dakikalık şarjla 2 saatlik kullanım süresi elde etmenin mümkün olduğunu da belirtelim.

Nothing Ear Open Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP54 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Yoğun antrenmanlar yaparken terleme ve benzeri durumlar için endişelenmenize gerek bırakmıyor ama yüksek su basıncına, tuzlu suya ve çok yüksek sıcaklıktaki suya maruz bırakmaktan elbette kaçınmak gerekiyor.

Nothing Ear Open Gürültü Engelliyor mu?

Cihaz, açık kulak tasarımına sahip. Bu tür kulaklıkların temel amacı, dışarıdan gelen sesin duyulmasını sağlamak. Yani kulaklarınızı tam olarak kapatması mümkün değil. O yüzden de bu kulaklıklardan gürültü engelleme özelliği beklememelisiniz. Hedef kitlesi daha çok sporcular ya da sadece çevresel farkındalığa ihtiyaç duyanlar yani etrafta neler olup bittiğini öğrenmek isteyenlerden oluşuyor.

Nothing Ear Open'ın Fiyatı Ne Kadar?

Nothing Ear Open şu an Türkiye'de indirim sayesinde 3 bin 905 TL'den başlayan fiyat etiketiyle satılıyor. Çoğu yerde ise bu fiyat 4.199-5.999 TL aralığında. Bu arada yeni renk seçeneğinin sadece tasarım açısından farklılık getirdiğini, özelliklere herhangi bir artısının olmadığını belirtelim. Dolayısıyla fiyatta da fark yaratmayacak.

Editörün Yorumu

Geçmişten günümüze kulaklıklarda her ne kadar beyaz renk seçeneği daha popüler olsa da özellikle son birkaç yıldır farklı renklerin de rağbet görmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla beyaz renk seçeneğinin yanında mavi gibi farklı renk seçeneklerinin de sunulmaya başlanmasının markanın bu ürünle daha çok tarza hitap etmesini sağlayacağını düşünüyorum. Eğer renk çeşitliliği artırılırsa bunun satışlara da olumlu bir katkısı olacaktır.