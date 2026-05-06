Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!
Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan lüks otomobiller açıklandı. Zirvede BMW'nin bir modeli yer aldı. İşte listedeki otomobiller ve fiyat etiketleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan lüks otomobil, 1.349 satış adedi ile Mini Countryman oldu.
- Nisan ayında BMW X1 699 adet, Volvo EX30 948 adet, Audi Q2 351 adet, Cupra Formentor 614 adet, BMW 3 Serisi 414 adet, Jeep Compass ise 569 adet satıldı.
- Türkiye'de Ocak-Nisan 2026 döneminde en çok lüks araba satan markalar arasında Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Mini, Jeep, Cupra ve Land Rover dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), araba satışlarına dair yeni rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Rapora göre Mini'nin bir otomobil modeli zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca BMW, Volvo, Audi ve Cupra dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.
Türkiye'de Nisan 2026'da En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?
|Sıra No
|Otomobil Adı
|Nisan Satış Adedi
|Ocak-Nisan Satış Adedi
|Fiyatı
|1
|Mini Countryman
|1.349
|4.313
|3.780.100 TL
|2
|BMW X1
|699
|2.872
|5.469.400 TL
|3
|Volvo EX30
|948
|2.227
|3.619.314 TL
|4
|Audi Q2
|351
|1.912
|3.571.045 TL
|5
|Cupra Formentor
|614
|1.664
|2.750.000 TL
|6
|BMW 3 Serisi
|414
|1.548
|5.464.000 TL
|7
|Jeep Compass
|569
|1.384
|2.730.000 TL
|8
|Jeep Avenger
|397
|1.269
|2.342.000 TL
|9
|Mercedes-Benz E Serisi
|253
|1.211
|8.349.000 TL
|10
|Volvo XC60
|200
|1.208
|6.703.921 TL
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de en çok satılan arabalar, en çok satılan elektrikli arabalar ve en çok satılan SUV arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan lüks otomobiller belli oldu. Mini Countryman, nisan ayında 1.349, ocak ve nisan ayları arasında ise 4 bin 313 satış adedine ulaşarak zirvede konumlanmayı başardı. Bu otomobil şu anda 3.780.100 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
BMW X1, geçtiğimiz ay 699 adet, Ocak-Nisan 2026 döneminde ise 2 bin 872 adet satıldı. Bu araba şu anda 5.469.400 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Volvo EX30 ise nisan ayında 948, ocak ve nisan ayları arasında ise 2 bin 227 satış adedine ulaştı. Audi Q2'nin nisan ayında 351 adet, Ocak-Nisan 2026 döneminde ise 1.912 adet satıldığı açıklandı.
Cupra Formentor, geçtiğimiz ay 614, ocak ve nisan ayları arasında ise 1.664 satış adedine ulaştı. BMW 3 Serisi geçtiğimiz ay 414 adet, ocak ve nisan ayları arasında ise 1.548 adet satıldı. Listede ayrıca Jeep Compass, Jeep Avenger, Mercedes-Benz E Serisi, Volvo XC60 ve Volvo EX40 dahil olmak üzere pek çok otomobil yer alıyor.
Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?
|Sıra No
|Marka Adı
|Nisan Satış Adedi
|Ocak-Nisan Satış Adedi
|1
|Mercedes-Benz
|2.110
|7.483
|2
|BMW
|1.880
|6.692
|3
|Audi
|1.581
|5.874
|4
|Volvo
|1.646
|5.792
|5
|Mini
|1.376
|4.416
|6
|Jeep
|966
|2.653
|7
|Cupra
|759
|2.202
|8
|Land Rover
|126
|478
|9
|Alfa Romeo
|116
|477
|10
|DS
|62
|418
Türkiye'de şubat ayında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2.110 adet, Ocak-Nisan 2026 döneminde ise 7.483 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının nisan ayında 1.880 adet, ocak ve nisan ayları arasında ise 6.692 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.
Audi, geçtiğimiz ay 1.581 adet, ocak ve nisan ayları arasında ise 5.874 adet lüks otomobil sattı. Volvo'nun nisan ayında 1.646 adet, Ocak-Nisan 2026 döneminde ise 5.792 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca Mini, Jeep, Cupra, Land Rover, Alfa Romeo, DS, Porsche ve Lexus dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.
Editörün Yorumu
Lüks araba dendiğinde aklıma hep o klasik sedan modelleri geliyor ancak bu listeye baktığımda premium segmentte artık daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyorum. Örneğin Mini Countryman geçtiğimiz ay 2.110 adet, ocak ve nisan aylarında ise 7.483 adet satıldı. Bu otomobili BMW X1 ve Volvo EX30 takip etti. Bu arabaların fiyat etiketlerinin ise oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim.