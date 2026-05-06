Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), araba satışlarına dair yeni rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Rapora göre Mini'nin bir otomobil modeli zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca BMW, Volvo, Audi ve Cupra dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.

Türkiye'de Nisan 2026'da En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?

Sıra No Otomobil Adı Nisan Satış Adedi Ocak-Nisan Satış Adedi Fiyatı 1 Mini Countryman 1.349 4.313 3.780.100 TL 2 BMW X1 699 2.872 5.469.400 TL 3 Volvo EX30 948 2.227 3.619.314 TL 4 Audi Q2 351 1.912 3.571.045 TL 5 Cupra Formentor 614 1.664 2.750.000 TL 6 BMW 3 Serisi 414 1.548 5.464.000 TL 7 Jeep Compass 569 1.384 2.730.000 TL 8 Jeep Avenger 397 1.269 2.342.000 TL 9 Mercedes-Benz E Serisi 253 1.211 8.349.000 TL 10 Volvo XC60 200 1.208 6.703.921 TL

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de en çok satılan arabalar, en çok satılan elektrikli arabalar ve en çok satılan SUV arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan lüks otomobiller belli oldu. Mini Countryman, nisan ayında 1.349, ocak ve nisan ayları arasında ise 4 bin 313 satış adedine ulaşarak zirvede konumlanmayı başardı. Bu otomobil şu anda 3.780.100 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

BMW X1, geçtiğimiz ay 699 adet, Ocak-Nisan 2026 döneminde ise 2 bin 872 adet satıldı. Bu araba şu anda 5.469.400 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Volvo EX30 ise nisan ayında 948, ocak ve nisan ayları arasında ise 2 bin 227 satış adedine ulaştı. Audi Q2'nin nisan ayında 351 adet, Ocak-Nisan 2026 döneminde ise 1.912 adet satıldığı açıklandı.

Cupra Formentor, geçtiğimiz ay 614, ocak ve nisan ayları arasında ise 1.664 satış adedine ulaştı. BMW 3 Serisi geçtiğimiz ay 414 adet, ocak ve nisan ayları arasında ise 1.548 adet satıldı. Listede ayrıca Jeep Compass, Jeep Avenger, Mercedes-Benz E Serisi, Volvo XC60 ve Volvo EX40 dahil olmak üzere pek çok otomobil yer alıyor.

Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?

Sıra No Marka Adı Nisan Satış Adedi Ocak-Nisan Satış Adedi 1 Mercedes-Benz 2.110 7.483 2 BMW 1.880 6.692 3 Audi 1.581 5.874 4 Volvo 1.646 5.792 5 Mini 1.376 4.416 6 Jeep 966 2.653 7 Cupra 759 2.202 8 Land Rover 126 478 9 Alfa Romeo 116 477 10 DS 62 418

Türkiye'de şubat ayında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2.110 adet, Ocak-Nisan 2026 döneminde ise 7.483 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının nisan ayında 1.880 adet, ocak ve nisan ayları arasında ise 6.692 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.

Audi, geçtiğimiz ay 1.581 adet, ocak ve nisan ayları arasında ise 5.874 adet lüks otomobil sattı. Volvo'nun nisan ayında 1.646 adet, Ocak-Nisan 2026 döneminde ise 5.792 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca Mini, Jeep, Cupra, Land Rover, Alfa Romeo, DS, Porsche ve Lexus dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Editörün Yorumu

Lüks araba dendiğinde aklıma hep o klasik sedan modelleri geliyor ancak bu listeye baktığımda premium segmentte artık daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyorum. Örneğin Mini Countryman geçtiğimiz ay 2.110 adet, ocak ve nisan aylarında ise 7.483 adet satıldı. Bu otomobili BMW X1 ve Volvo EX30 takip etti. Bu arabaların fiyat etiketlerinin ise oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim.