Satış Rekoru Kıran Oyunda Beklenmedik Hata! Güncelleme Yayınlandı

Kraken Express ve Pocketpair iş birliğiyle 14 Nisan'da piyasaya sürülen yeni korsan temalı hayatta kalma oyunu Windrose, kısa sürede oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri hâline geldi. Korsan teması ve sunduğu deneyim sayesinde dikkat çekmeyi başaran yapım, beklenmedik satış rakamlarına ulaşmayı da başardı.

Ancak oyun, çıkışından bu yana ciddi bir teknik sorun nedeniyle eleştirilerin odağındaydı. Neyse ki geliştirici ekip, sonunda bu problemi çözen güncellemeyi yayınladı.

Windrose Oyunundaki SSD Sorunu Neydi?

Oyuncuların yaptığı geri bildirimlere göre Windrose, oynanış sırasında kullanıcıların depolama donanımı olan SSD'lerine bekleneden yüksek seviyede veri yazıyordu. 14 Nisan’dan bu yana gündemde olan bu durumun SSD'lerin ömrünü zamanla olumsuz etkileyebilecek kadar ciddi olduğu belirtiliyordu.

Yapılan testlere göre Windrose’ta normal oynanış sırasında, örneğin denizde yol alınırken saniyede 30 MB’a kadar veri yazımı gerçekleşebiliyordu. Hatta 60-90 saniyelik oynanışlarda oyunun yaklaşık 1,3 GB veri yazdığı görüldü. Enshrouded ve Valheim gibi benzer hayatta kalma oyunlarında ise bu değerlerin çok daha düşük olduğu biliniyor.

Elbette oyunların kayıt sistemi nedeniyle SSD'ye veri yazması normal bir durum. Oyuncunun ilerlemesi, konumu ve yaptığı işlemler sürekli olarak kaydediliyor. Ancak Windrose’taki veri yazım miktarının normal seviyelerin oldukça üzerinde olduğu belliydi. Görünüşe göre geliştirici ekip de bunun farkına vardı ve sorunu çözmek için harekete geçti.

Windrose Geliştiricileri Sorunu Çözdü mü?

Kısa süre önce yayınlanan güncellemeyle birlikte sorunun giderildiği açıklandı. Üstelik yapılan iyileştirmenin oldukça ciddi seviyede olduğunu söylemek mümkn. Daha önceki testlerde Windrose’un saniyede 30 MB’a kadar veri yazabildiğini söylemiştik. Yeni güncellemenin ardından bu değerin yaklaşık 15 MB seviyesine düştüğü belirtiliyor.

Bu da geliştirici ekibin SSD kullanımını neredeyse yarı yarıya azaltmayı başardığını gösteriyor. Belki şirket, sıradaki güncellemelerde optimizsyon konusunda birkaç adım daha atabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Windrose gerçekten de çıktığı günden bu yana oyun dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri. Ben de ilk fırsatta oyunu denemeyi düşünüyordum ancak iyi ki SSD sorunu çözülmeden başlamamışım. Çünkü ortaya çıkan test sonuçları oyunun SSD’ye oldukça yoğun veri yazdığını gösteriyordu. Bu da uzun vadede SSD ömrünü olumsuz etkileyeceği anlamına geliyor. Neyse ki yayınlanan güncellemeyle birlikte sorun büyük ölçüde çözüldü.