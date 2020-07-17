Dr. Fauci Uyardı: Tarihin En Büyük Salgını COVID-19 Olabilir

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücünün önde gelen isimlerinden olan Dr. Anthony Fauci, COVID-19'un İspanyol Gribini de geçerek dünya tarihinin en büyük salgınlarından biri olabileceğini söylüyor.

“Dünyada 75 ila 100 milyon insanın öldüğü 1918 salgınının büyüklüğüne bakılmalı” diyerek İspanyol Gribine dikkat çeken Dr. Fauci, “Bu, tüm pandemilerin annesiydi ve gerçekten tarihi br olaydı. Umarım buna COVID-19 ile buna yaklaşmıyoruz ama bunun olma olasılığı var" şeklinde konuştu.

COVID-19, İspanyol Gribini Geçebilir

Bazı vatadaşlar Fauci'nin açıklamalarını göz ardı edip Koronavirüsü küçümsemesine rağmen ABD'deki koronavirüs pandemisinin mevcut durumu, Fauci'nin korkunç uyarısının gerçekleşebileceğini gösteriyor. Örneğin; sadece bu hafta sonu Florida 15 bin 300 yeni koronavirüs vakası, 156 yeni koronavirüs ölümü bildirdi.

"Bu, 1918'de gördüklerimizle karşılaştırılabileceğini düşündüğüm bir şey. Bu gripti ancak Koronavirüs daha az tehlikeli değil. COVID-19 türlere atlayan bir virüs ancak hemen hemen insandan insana yayılmasının olağanüstü, yetenekli ve etkili bir yola sahip olduğunu söyleyebilirim "

Tüm bu kötü olasılıklara rağmen dünyada Koronavirüs aşı çalışmaları son hız devam ediyor. Yine Dr. Fauci aşı çalışmalarına güvendiğini ve modern tıpın bu virüse karşı gelebileceğini söylüyor. En son umut verici haber Çinli bir ilaç firmasından gelmişti.