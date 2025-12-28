Çip Ülkesi Tarihi Depremle Sarsıldı: Fabrikalarda Hasar Ne Durumda?

Teknoloji dünyasının kalbi olarak bilinen Tayvan geçtiğimiz gün son yılların en şiddetli depremlerinden biriyle sarsıldı. Yaşanan doğal afet akıllara hemen "Küresel bir çip krizi daha mı geliyor?" sorusunu getirdi. Ülkenin en büyük yarı iletken üreticisi fabrikaların durumu ve üretime devam edilip edilmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

TSMC, Tayvan'daki Depremi Hasarsız Atlattı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Tayvan'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem yerin 72.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddeti 4. seviye olarak ölçülen sarsıntı sırasında TSMC'nin Hsinchu Bilim Parkı'nda bulunan tesislerinde güvenlik protokolleri gereği tüm personeller alandan tahliye edildi.

Ancak korkulan olmadı. Teknoloji devi yerel basına yaptığı açıklamada acil durum prosedürlerinin başarıyla uygulandığını ve fabrikalarda herhangi bir yapısal hasar oluşmadığını belirtti. Aktarılanlara göre, depremin hemen ardından ekipmanların %70'inden fazlası çalışır durumdaydı.

Şirkete ait üretim tesislerinin dayanıklılığını kanıtlar nitelikteki en önemli gelişme ise etkilenen ekipmanların sadece 10 saat gibi kısa bir sürede tamamen toparlanarak tam kapasiteyle üretime geri dönmesi oldu. Firma onarım çalışmalarının ardından üretime tam kapasiteyle devam ettiğini açıkladı.

Depreme Karşı Alınan Önlemler İşe Yaradı

Bildiğiniz üzere TSMC, 7/24 aralıksız çalışan çip üretim hatlarıyla teknoloji endüstrisinin en kritik oyuncularından biri konumunda. Özellikle yapay zeka çılgınlığının yaşandığı şu günlerde NVIDIA, Apple ve AMD gibi devler gözünü şirketten ayırmıyor. Bu nedenle üretimde yaşanacak en ufak bir aksama teslimat sürelerini ve küresel teknoloji pazarını altüst edebilir.

Hatırlayacağınız üzere şirket, Nisan 2024'te yaşanan depremde 92.4 milyon dolar, 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşen sarsıntılarda ise hasar gören ekipmanlar nedeniyle 162 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Görünen o ki TSMC, geçmişte yaşanan bu kayıplardan büyük dersler çıkarmış. Şirketin acil durum önlemlerine verdiği özel önem sayesinde 7.0 gibi büyük bir depremde bile üretim bantları neredeyse hiç durmadı ve herhangi bir kayıp yaşanmadı.

