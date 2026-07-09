12 GB RAM'li Redmi Note 17 Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 17, Geekbench testinde görüldü. Böylece telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Redmi Note 17 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Redmi Note 17, 2607DRA18C model numarası ile Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 1.027 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.002 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, sosyal medya uygulamasında gezinmek ve web tarayıcısı aracılığıyla internette araştırma yapmak gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 1.027 puan, telefonun internette gezinmek gibi günlük kullanımda akıcı deneyim sunacağını gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Örneğin video düzenlemek ve oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerektiği işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemli. Çoklu çekirdek testinde alınan 3.002 puan, telefonun orta segmentte yer alacağını gösteriyor.

Redmi Note 17'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Verimlilik ise pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Söz konusu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 71 FPS'te, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 87 FPS'te, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS'te çalıştırıyor. Yani telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi daha önce Motorola Moto G57 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada Redmi Note 15'te Helio 100 Ultra bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Redmi Note 17'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Snapdragon 6s Gen 4 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9.000 mAh

Redmi Note 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17, 14 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. AMOLED ekran, yüksek çözünürlüklü kameralar ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi Note 15, 2025 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Note 17'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Note 14 serisi ve Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Note 17'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 999 TL'ye satılıyor. Redmi Note 17'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 19 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri ve Geekbench testinin sonuçlarını göz önünde bulundurduğumda Redmi Note 17'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bir telefonda işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi ve ekran özellikleriyle de kullanımı doğrudan etkiliyor. Redmi Note 17'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun neden ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.