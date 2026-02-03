Bu Telefonun Şarjı 3 Gün Gidiyor! Hem de Ucuz

Çinli akıllı telefon devi TCL, yeni giriş-orta segment modelini duyurdu. TCL K70 Power adlı bu cihaz pil ömrüyle dikkat çekmeyi başardı. Peki telefon tüketicilere neler sunuyor ve kaç paraya satılıyor? İşte TCL K70 Power teknik özellikleri ve fiyatı...

TCL K70 Power Teknik Özellikleri ve Fiyatı

TCL K70 Power, MediaTek imzalı Helio G100 Turbo işlemcisiyle geliyor. Bu yonga setine 4 GB / 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun ön yüzünde 6.8 inç boyutunda LCD ekran yer alıyor. 720 x 1.570 piksel çözünürlüğe sahip bu panel, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 750 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

Ön tarafında 8 MP özçekim kamerasına yer veren telefonun arka tarafındaysa 50 MP ana kamera bizleri karşılıyor. Öte yandan modelde 33W hızlı şarj destekli 6.500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre bu pil tek şarjla 3 güne kadar kullanım sunabiliyor. Tabii bu süre gündelik kullanıma göre hesaplandı. Sadece oyun oynanırsa en az 12 saat dayanabiliyorken, sadece video izlerken de 21 saate ulaşabiliyor.

Öte yandan parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 6, NFC, 4G ve USB 2.0 desteği de TCL K70 Power özellikleri arasında.

TCL K70 Power teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.8 inç LCD, 720 × 1.570 piksel (HD+), 120 Hz yenileme hızı, 750 nit tepe parlaklık

6.8 inç LCD, 720 × 1.570 piksel (HD+), 120 Hz yenileme hızı, 750 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Helio G100 Turbo

MediaTek Helio G100 Turbo RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj: 33W hızlı şarj

33W hızlı şarj Bağlantı: 4G LTE, Bluetooth 6, NFC

4G LTE, Bluetooth 6, NFC Ses: Stereo hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi

Stereo hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi Parmak İzi Okuyucu: Var

Var USB: USB Type-C (USB 2.0)

TCL K70 Power fiyat listesi şu şekilde:

TCL K70 Power 4 GB RAM + 256 GB: 350 dolar

TCL K70 Power 8 GB RAM + 256 GB: 380 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? TCK K70 Power özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.