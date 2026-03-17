TCL 163 inç Max163M Serisi Televizyonlarını Tanıttı! Fiyatı Tam 2 Milyon TL

Televizyon ekranları evlerimizi birer sinema salonuna dönüştürmeye devam ediyor. Gelişen görüntü teknolojilerini yakından takip eden Çinli üretici TCL, devasa boyutlarıyla dikkat çeken yeni Micro LED televizyon serisini tanıttı. Max163M ve Max163M Pro modelleri, dev ekranda kusursuz bir görüntü deneyimi vaat ediyor.

TCL Max163M ve Max 163M Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 163 inç

: 163 inç Ekran Teknolojisi : Micro LED

: Micro LED Çözünürlük : 4K

: 4K Yenileme Hızı : Max163M Pro modelinde 120Hz (Standart model için henüz açıklanmadı)

: Max163M Pro modelinde 120Hz (Standart model için henüz açıklanmadı) Parlaklık : 10.000 nit XDR

: 10.000 nit XDR Renk Gamı : %100 BT.2020

: %100 BT.2020 Yazılım : TCL Spirit Control System 3.0

: TCL Spirit Control System 3.0 Portlar: 4 adet HDMI 2.1, 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0

Max163M ve Max163M Pro'nun en dikkat çekici özelliği şüphesiz 163 inçlik devasa ekran boyutu. Yaklaşık 4.14 metrelik bu ekran, kendi ışığını üretenm bağımsız piksellere sahip Micro LED teknolojisiyle donatılmış. Bu sayede OLED panellerdeki ekran yanması riski olmadan, kusursuz siyahlar ve yüksek kontrast elde edilebiliyor.

Görüntü kalitesi tarafında ise her iki model de 10.000 nit XDR parlaklığa sahip. Bu son derece yüksek parlaklık değeri, güneş alan aydınlık odalarda bile görüntülerin canlılığını korumasını sağlıyor. Ek olarak televizyonlar, BT.2020 renk gamının yüzde yüzde %100'ünü kapsayarak gerçeğe en yakın renkleri sunuyor.

Devasa ekranlarda sıkça karşılaşılan sıkıntılaradan biri de parlama sorundur. Şirket, Max163M ve Max163M Pro'da parlama sorununu, ultra düşük yansıma oranına sahip özel bir ekran kaplamasıyla çözmüş. Böylece gündüz saatlerinde veya yoğun aydınlatmalı ortamlarda içerik tüketirken, ekrandaki yansımalar izleme keyfinizi bölmüyor.

Serinin amiral gemisi olarak nitelendirilen Max163M Pro modelini, standart versiyondan ayıran özellik ise, 4K çözünürlükte 120Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Böylece televizyon, konsol oyunlarında ve hareketli sahnelerde akıcı bir deneyim sunuyor. Standart Max 163M modelinin ekran yenileme hızı ise TCL tarafından henüz açıklanmadı.

Bu devasa televizyonların yazılım tarafında ise, şirketin kendi geliştirdiği Spirit Control System 3.0 yazılımını kullanıyor. Yazıılımın kullanıcı dostu arayüzü, popüler dijital yayın platformlarına hızlı ve kolay erişimi imkanı sağlıyor.

Bağlantı kısmında ise cihazlarda, dört adet HDMI 2.1, bir adet USB 3.0 ve bir adet USB 2.0 port girişleri bulunuyor.

TCL Max163M ve Max163M Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Max163M ve Max163M Pro, şu an sadece Çin'de satışa sunuldu. TCL, Max163M modeli için, 249.999 yuan (yaklaşık 35 bin 938 dolar), Max163M Pro için de 349.999 yuan (50 bin 314 dolar) fiyat etiketi belirledi. Bu da güncel kurla Max163M modeli için 1 milyon 588 bin TL, Max163M Pro için ise 2 milyon 224 bin TL'ye tekabül ediyor. Ancak işin içine vergiler girdiğinde bu fiyat Max163M Pro için 2 milyon 670 bin TL'ye kadar çıkıyor.

TCL MAX163M ve Max163M Pro Türkiye'ye Gelcek mi?

TCL, her iki modelini de şimdilik sadece Çin'de satışa sunma ve küresel pazara ne zaman sunulacağı hakında da herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca her iki televizyonunda astronomik fiyatlara sahip olması ve ülkemizde uygulanan ek vergiler sebebiyle, ürünlerin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalini çok düşük görüyoruz. Yine de bir televizyona 3 milyon TL'ye yakın bir para ödeyebiliyorsanız ürünü bir şekilde getirtememeniz için bir neden yok.

Editörün Yorumu

65 inç televizyon kullanan biri olarak söyleyebilirim ki TCL'in 163 inçlik bu serisi neredeyse duvar boyutunda. Ancak bu devasa televizyonlar, teknik özellikleri açısından beni çok da tatmin etmedi. Biraz ekran boyutunu düşüşerek daha iyi teknik özelliklere sahip televizyonları, daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Fiyat konusuna gelirsek, serinin giriş modeli olan Max163M modelinin bile 1 milyon 588 bin TL gibi astronomik bir fiyata sahip olması, televizyonu ülkemizde alınabilirlik noktasında dezavantajlı bir konuma getiriyor.