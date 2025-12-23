Yapay Zeka Destekli Ucuz Tablet Tanıtıldı! Etkileyici Ekranı Var

Uygun fiyatlı tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. TCL, Note A1 isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber tabletin teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. NxtPaper ekran teknolojisi sahip olan tablet, kâğıt benzeri yazma ve okuma deneyimi sunuyor. Tablet ayrıca yapay zeka özellikleriyle de öne çıkıyor.

TCL Note A1 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,5 inç

11,5 inç Ekran Teknolojisi: LCD panel, TCL NxtPaper teknolojisi

LCD panel, TCL NxtPaper teknolojisi Ses: 8 mikrofonlu sistem, toplantı ve görüşmeler için net ses kaydı

8 mikrofonlu sistem, toplantı ve görüşmeler için net ses kaydı Kalem Desteği: Var.

Var. Parmak İzi Sensörü: Var.

Var. Boyutlar: 260,1 x 196,5 x 5,5 mm

260,1 x 196,5 x 5,5 mm Ağırlık: 500 gram

500 gram Yapay Zeka Özellikleri : El yazısını dijital metne dönüştürme, not özetleme, sesli notları yazıya çevirme, akıllı arama

: El yazısını dijital metne dönüştürme, not özetleme, sesli notları yazıya çevirme, akıllı arama Bulut Senkronizasyonu: Google Drive, Dropbox, OneDrive desteği

11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TCL Note A1'de yansıma önleyici özelliğine sahip LCD ekran bulunuyor. 16.7 milyon rengi destekleyen bu ekranda NxtPaper teknolojisi de bulunuyor. Mavi ışığı azlatan bu teknoloji ayrıca titreşimi ortadan kaldırıyor ve kâğıt hissi veriyor. Bu, tablet kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Tablet kalem desteği ile birlikte geliyor. TCL'in bu kalemi, çok düşük gecikmeye sahip. Böyelce yazı yazmak, çizim yapmak ve eskiz hazırlamak gibi aktivitelerde çok doğal bir deneyim elde ediliyor. Ayrıca tablette el yazısını dijital metne dönüştürme, not özetleme, sesli notları yazıya çevirme ve akıll ıarama gibi yapay zeka destekli özellikler de mevcut.

Tablette net ses kaydı için sekiz mikrofonlu bir sistem yer alıyor. Sesi metne dönüştürme özelliği sayesinde ses kaydı kolayca metne aktarılabiliyor. Bunun yanı sıra Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi bulut servisleriyle senkronizasyon desteği de bulunuyor. 260,1 x 196,5 x 5,5 mm boyutlarındaki tablet yalnızca 500 gram ağırlığında.

TCL Note A1 Fiyatı

TCL'in bütçe dostu yeni Android tableti Note A1 için 419 dolar (17.945 TL) fiyat etiketi belirlendi. Gri renk seçeneğine sahip olan tabletin hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Dolayısıyla tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.