Samsung'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! Kamerası Şaşırttı

Samsung'un Galaxy A37 isimli bütçe dostu Android telefonu ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Samsung'un sunucularında ortaya çıkan Galaxy A37'nin bu kez kamera özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre telefon, serinin önceki modeliyle benzer kamera özellikleriyle birlikte gelecek.

Samsung Galaxy A37'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 12 MP

Samsung, geçtiğimiz yılın mart ayında Galaxy A36 modelini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi ise bir sonraki model olan Galaxy A37 üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgiler göre Galaxy A37'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak.

Ucuz Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy A37'nin ön yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu kameraların diyafram açıklığına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Telefonun 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilmesi bekleniyor. Galaxy A36'da da aynı arka ve ön kameralar tercih edilmişti.

Galaxy A37'nin 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir.Bütçe dostu Android telefon ayrıca IP67 sertifikasına sahip olabilir. Bu sertfiika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Samsung Galaxy A37'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A36 şu anda 19 bin 499 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A37'nin ise 23 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyatla gelebileceğini belirtelim.