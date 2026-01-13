Duvar Büyüklüğünde RGB-Mini LED TV Tanıtıldı! 4K ve Dahası

TCL, küresel pazara getireceği ilk RGB-Mini-LED modeli RM9L'i tanıttı. Yüksek çözünürlük ile dikkatleri üzerinde toplayan bu yeni model, yüksek yenileme hızı sayesinde oyun oynamayı da son derece keyifli bir hâle getiriyor. Bununla birlikte ses sistemi de üzerinde durmaya değer görünüyor.

TCL RM9L'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Beyaz LED yerine doğrudan RGB (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) LED'ler kullanacak RGB-Mini LED modeli RM9L, izleyicilere 4K çözünürlük ile üst düzey seyir deneyimi sağlayacak. Dahası, 9.000 nit maksimum parlaklık sunacak. Bu değer, ekrandaki güneş yansımalarını son derece parlak ve gerçekçi bir şekilde göstereceği anlamına geliyor. Düşük parlaklığa sahip TV'lerin aksine bozulmalar minimum seviyede kalacak, detaylar korunacak.

Tasarıma bakılacak olursa oldukça ince bir şekilde tasarlandığı söylenebilir. Duvara monte edilerek ya da kendi standı üzerinde kullanılabilecek. Ayrıca Google TV desteği de sunacak. Bu sayede kişiselleştirilmiş bir deneyim yani tamamen size hitap eden bir arayüze sahip olacaksınız. Ayrıca akıllı özellikler sayesinde televizyonu kontrol etmek de bir hayli kolay olacak.

Dolby Vision IQ ve HDR10+ desteği sunacak olan TCL RM9L için henüz net bir çıkış tarihi ya da fiyat etiketi belirlenmedi ancak markanın amiral gemisi modeli X11L'den daha da ucuz olması bekleniyor. 75 inçlik versiyonu 7.000 dolar (301 bin 997 TL) fiyat etiketinden başlıyordu. Bu arada yeni TV'nin farklı boyutla birlikte gelmesi bekleniyor. Bunlar 85 inç, 98 inç ve 115 inç olmak üzere üçe ayrılacak.

Markanın yeni modelinin en büyük ekranı içeren versiyonu, 16.848 karartma bölgesi ile gelecek. Bu da esasında ekranın her bir noktasının ışığı ayrı ayrı yöneteceği anlamına geliyor. Böylece karanlık sahnelerde sadece bir parlayan nesne varken çevredeki siyahlarda kötü bir görünüm oluşmayacak. Standart olarak 144Hz yenileme hızı sunacak ancak bu değer oyun için 288Hz'e kadar yükselebilecek.