Hem Küpe Hem Kulaklık: TCL CrystalClip Swarovski Tanıtıldı!

MWC 2026 fuarında sahne alan TCL, sadece teknik özellikleriyle değil, tasarımıyla da şaşırtan yeni kulaklığını duyurdu. Şirket, Swarovski ile yaptığı iş birliğiyle kulaklık kavramına yepyeni bir boyut kazandırdı. Bu yeni model, üzerine takılabilen kristal parçalarla adeta şık bir küpe görünümüne bürünüyor. İşte, karşısınızda TCL CyrstalClip!

TCL CyrstalClip Tasarımı Nasıl?

CrystalClip, son dönemde popürleşen açık kulak tasarımıyla geliştirilmiş. Kulağın içine girmek yerine, bir küpe gibi kulak kepçesine tutunan kulaklık, dış dünyadan kopmadan müzik dinlemenizi sağlıyor. Özellikle dışarıda spor yapanlar için güvenli bir kullanım sunuyor.

Tasarımın en dikkat çeken yanı ise şüphesiz kulaklıkların üzerinde bulunan Swarovski kristalleri. Kullanıclar, kulaklıkların üzerine takılabilen özel kristal parçalarla cihazı kişiselleştirebiliyor. Bu eklentiler, CrystalClip'i, şık bir aksesuara dönüştürüyor.

Ergonomi tarafında ise TCL, Bridge tasarımını adını verdiği esnek bir yapı kullanmış. Her biri sadece 5.5 gram ağırlığında olan kulaklıklar, hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile kulakta ağırlık yapmıyor. Kulaklığın tasarım kısmında özellikle bu şekilde. Peki, CyrstalClip'in teknik özellikleri neler?

CyrstalClip'in Teknik Özellikleri Neler?

CyrstalClip, şıklığının yanı sıra teknik özellikleriyle de güncel kulaklık standartlarını karşılıyor. Cihazda 11mm çift mıknatıslı dinamik sürücüler bizi karşlıyor. Bu donanım, kulaklığın açık yapılı tasarımına rağmen dengeli baslar ve tizler sunmayı hedefliyor. Ayrıca CyrstalClip 3D Uzamsal Ses desteğiyle, sizlere daha dengeli ve kaliteli bir müzik deneyimi vaat ediyor.

Bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.4 teknolojisiyle gelen kulaklık, SBC ve AAC kodeklerini destekliyor. Oyun ve videolar için düşük gecikme modu da unutulmamış.Telefon görüşmeleri içinse yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği kullanılmış. Bu özellik sayesinde, sesiniz rüzgarlı ortamlarda bile karşı tarafa net bir şekilde iletiliyor.

TCL, pil ömrü noktasında da oldukça iddialı. Kulaklıklar tek şarjla 8 saate kadar kesintisiz müzik çalabiliyor. Şarj kutusu devreye girdiğinde ise toplan kullanım süresi yaklaşık 36 saate kadar çıkıyor. Böylece sık sık priz arama derdiniz ortadan kalkıyor. Ayrıca CyrstalClip, IPX4 sertifikasına sahip. Bu sertifika, kulaklığı su sıçramalarına ve tere karşı koruyor.

CyrstalClip Fiyatı ve Çıkış Tarihi

TCL CyrstalClip'in standart ve Swarovski versiyonlarının önümüzdeki haftalarda Avrupa ve Asya pazarlarında satışa bunulması bekleniyor. Kulaklıkların fiyatı konusunda ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Swarovski versiyonunun, standart versiyona göre biraz daha yüksek bir fiyat etiketiyle geleceğini düşünüyoruz.

Editörün Notu

Teknoloji dünyasında sürekli birbirinin kopyası siyah ve beyaz kulaklıklar görmekten bıkmıştık. TCL' bu modeliyle sektördeki bu monotonluğun kırıyor. CyrstalClip'in Swarovski taşlı modeli benim günlük tarzıma uygun değil ancak şirketin giyilebilir teknoloji kavramının hakkını verdiğini itiraf etmeliyim. Kulaklığın Swarovski versiyonu, kızınız, sevgiliniz, anneniz veya eşiniz için güzel bir hediye hediye olabilir, bunu da hatırlatmamda fayda var.