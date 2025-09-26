78 Bin TL'lik iPhone 17'ye Sağlamlık Testi Yapıldı (Video)

Yeni iPhone serisinin en ucuz modeli olan iPhone 17'ye dayanıklılık testi yapıldı. Eylül ayının başlarında gerçekleşen Awe Dropping etkinliğinde tanıtımı yapılan cihaz, sınırların aşırı zorlanmasına rağmen son derece şaşırtıcı bir performans gösterdi. Bununla beraber cihazın son derece dayanıklı olduğu öğrenildi.

iPhone 17 Üzerinde Dayanıklılık Testi Gerçekleştirildi

JerryRigEverything isimli bir YouTube kanalı, iPhone 17'nin darbelere ve çizilmelere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu öğrenmek için yeni telefonu oldukça sert koşullar içeren kapsamlı test sürecinden geçirdi. YouTuber, ilk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalıştı fakat bunun hiç etkisi olmadı. Ekran ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serdi.

Sağlamlık testinin ikinci aşamasında telefonun arka tarafını günlük hayatta yanımızda taşıyabileceğimiz anahtar da dahil olmak üzere çeşitli aletler kullanarak çizmeye çalıştı fakat söz konusu aletlerin telefonun arka yüzüne herhangi bir etkisi olmadı. Bu da iPhone 17'nin yapımında kullanılan malzemenin farkını gösterdi.

Üçüncü aşamada bir çakmak yardımıyla telefonun ekranı üzerinde ısı testi gerçekleştirildi. iPhone 17 serisinin en ucuz üyesi, ısı testini başarıyla geçerek bir kere daha ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. YouTuber, son olarak telefonu bükmeye çalıştı ancak cihazda gözle görülebilir bir esneme meydana gelmedi.

iPhone 17, toplamda dört aşamadan oluşan bu dayanıklılık testini başarılı bir şekilde tamamladı. Dayanıklılık testi videosundan da anlaşılacağı üzere Apple'ın iPhone 17 serisi, yalnızca güçlü donanımı ve şık tasarımı ile değil, süper dayanıklılığı ile de dikkat çekmeyi başarıyor.

iPhone 17 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206 x 2622 piksel çözünürlük

1206 x 2622 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19

Apple A19 Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP fusion ana kamera + 12 MP 2x telefoto kamera

48 MP fusion ana kamera + 12 MP 2x telefoto kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 24 MP kamera

24 MP kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

iPhone 17 Fiyatı