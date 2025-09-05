TCL 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 120Hz Ekrana Sahip

TCL, kısa süre önce NxtPaper 60 Ultra isimli yeni bir telefon tanıttı. Orta segmentte konumlanan telefon uygun fiyata güçlü donanım sunuyor. Telefon 12 GB RAM, 120Hz yenileme hızı ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

TCL NxtPaper 60 Ultra Özellikleri

7,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TCL NxtPaper 60 Ultra, LCD ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 263 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 227 gram ağırlığındaki telefon 174,45 x 81,23 x 7,57 boyutlarında. Telefonda ayrıca T-Pen Magic kalem desteği de bulunuyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 7400 işlemcisi ve Mali-G615 GPU yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan TCL NxtPaper 11 Plus'ta Mediatek Helio G100 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Arka kameralar 4K çözünürlüğünde, ön kamera ise 2K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Telefonda ayrıca çift hoparlör, çift mikrofon, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği bulunuyor.

TCL NxtPaper 60 Ultra'da IP68 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de mevcut.

TCL NxtPaper 60 Ultra Fiyatı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan TCL NxtPaper 60 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 449 euro (21.632 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için ise 499 euro (24.040 TL) fiyat etiketi belirlendi.