Kalem Destekli Tablet Tanıtıldı! Prizin Yerini Unutturan Bataryası Var

TCL, yeni tabletin tanıtımını gerçekleştirdi. Tab A1 NxtPaper olarak adlandırılan model, yüksek batarya kapasitesi, MediaTek işlemci, ideal yenileme hızı ve dahasıyla geliyor. Sade bir tasarım benimsenen tablet, nispeten uygun fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ağırlığı da bir tablete göre oldukça iyi seviyede.

TCL Tab A1 NxtPaper'ın Özellikleri Neler?

Ekran: 11 inç LCD

11 inç LCD Çözünürlük: 1.320 x 2.112 piksel

1.320 x 2.112 piksel Yenileme hızı: 90Hz

90Hz Ekran teknolojisi: TCL NxtPaper 3A Crystal

TCL NxtPaper 3A Crystal İşlemci: MediaTek Helio G100

MediaTek Helio G100 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB microSD desteği: 2 TB'a kadar

2 TB'a kadar Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Şarj: 20W

20W Ön kamera: 5 MP

5 MP Arka kamera: 8 MP

8 MP Hoparlör: Dört adet

Dört adet Kablosuz bağlantı: Wi-Fi

Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Bağlantı noktası: USB-C

USB-C Yapay zekâ özellikleri: Google Gemini, Circle to Search

Google Gemini, Circle to Search Kalem: T-Pen 2

T-Pen 2 Kalem hassasiyeti: 4.096 basınç seviyesi

4.096 basınç seviyesi Dayanıklılık: IP54

IP54 Boyutlar: 251,28 x 163,2 x 6,2 mm

251,28 x 163,2 x 6,2 mm Ağırlık: 426 gram

TCL Tab A1 NxtPaper'ın Ekran Özellikleri Neler?

TCL Tab A1 NxtPaper, 11 inç ekran boyutuna sahip. Film ya da dizi izlemek için yeterince büyük denebilir. Ayrıca e-kitap okuyanlar için de bu boyutun epey faydası olacaktır. Benzer şekilde çözünürlüğü (1.320 x 2.112 piksel) de oldukça iyi. E-kitap okurken yazılar keskin görünecektir. 90Hz yenileme hızı sayesinde standart 60Hz ekranlı tabletlere kıyasla daha akıcı deneyim sunacaktır.

En büyük artılarından biri de NxtPaper 3A Crystal teknolojisi. Bu, ekranın daha çok kâğıt benzeri bir deneyim sunmasını sağıyor. Işık yansımalarının azalması açısından epey faydalı. Kalem kullanırken de daha doğal bir hissiyat sunacağını söylemek mümkün. Not almayı seven kişilerin dikkatini fazlasıyla çekeceği aşikâr.

TCL Tab A1 NxtPaper'ın İşlemcisi Nedir?

Cihaz, daha önce OnePlus Pad Lite ve OPPO Pad SE gibi modellerde de kullanılan MediaTek Helio G100 işlemcisinden güç alıyor. Film ya da dizi izlemek, sosyal medyada gezinmek, e-kitap okumak, tarayıcı üzerinden çeşitli web sitelerine göz atmak, ofis uygulamalarını kullanmak için ideal. Öte yandan ortalama olarak PUBG Mobile'da 57 FPS, Call of Duty Mobile'da ise 59 FPS elde edilebiliyor.

TCL Tab A1 NxtPaper'ın Bataryası Kaç mAh?

Tablet, 8.000 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. Uzun süre boyunca video izlemek, internette gezinmek, e-kitap okumak ve oyun oynamak için yeterli olacaktır. Tabii, cihazın 20W hızlı şarj desteğine de sahip olduğunu belirtmeden geçmemek gerek. Böylesine büyük bir batarya için 20W çok da hızlı sayılmaz.

TCL Tab A1 NxtPaper'ın Fiyatı Ne Kadar?

TCL Tab A1 NxtPaper için 249.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 12 bin 69 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle beraber 22 bin TL'yi bulabilir. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, cihazın farklı bir fiyat etiketiyle satılabileceğini not düşelim.

TCL Tab A1 NxtPaper Türkiye'de Satılacak mı?

TCL Tab A1 NxtPaper'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Fakat şu anda Türkiye'de Tab A1 Plus da dahil olmak üzere birçok TCL tablet satışta. Bunu göz önünde bulundurarak yeni tabletin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

TCL Tab A1 NxtPaper, ekran hisisyatına önem verenlerin göz atmak isteyeceği bir model. Kâğıt hisiyatı uyandıran ekranı sayesinde özellikle kalem kullanımında epey etkileyici bir deneyim elde edilecektir. Ayrıca e-kitap okumak, derslerle ilgili PDF'leri incelemek açısından da etkileyici deneyim sunacağı kanaatindeyim. Hedef kitlesinin genel olarak öğrenciler olduğunu söyleyebilirim. Tabii, dizi ve film izleme gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek tablet arayanların da dikkatini çekecektir.