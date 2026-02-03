320Hz Mini LED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 27 İnç Büyüklüğünde

TCL, Thunderbird Q7A Pro isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Montiör ayrıca düşük tepki süresi ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.

TCL Thunderbird Q7A Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: Fast IPS + QD-Mini LED arka aydınlatma

Fast IPS + QD-Mini LED arka aydınlatma Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit Ekran Yenileme Hızı: 320Hz

320Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %99 DCI-P3 ve %99 sRGB

%99 DCI-P3 ve %99 sRGB Portlar: İki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet kulaklık girişi

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TCL Thunderbird Q7A Pro'da Fast IPS mevcut. Bu Fast IPS panelin arkasında ışık kaynağı olarak Mini LED sistemi bulunuyor. Mini LED, geleneksel LED'lere göre çok daha küçük binlerce LED kullanıyor. Böylelikle siyahların daha derin, parlak alanların ise daha canlı oluyor.

TCL tarafından geliştirilen oyun monitörü, 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 1.200 nit maksimum parlaklık, 320Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Oyuncular, bu sayede rekabetçi oyunlarda önemli avantaja sahip olabiliyor.

AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri, monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızını senkronize ediyor. Böylece ekran yırtılmaları ve takılmalar ortadan kalkıyor. Böylece sorunsuz bir oyun deneyimi elde ediliyor. Monitör ayrıca yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor.

Düşük mavi ışık moduna sahip olan monitörün portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet kulaklık girişi bulunuyor. Monitörün açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabiliyor. Bu da monitör kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Monitörde ayrıca 100 x 100 mm VESA montaj desteği mevcut.

TCL Thunderbird Q7A Pro Fiyatı

TCL Thunderbird Q7A Pro için 2.299 yuan (14.404 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan oyun monitörü lansmana özel 1.999 yuan (12.523 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Çin'de satışa sunulan Thunderbird Q7A Pro'nun global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.