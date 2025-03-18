TCMB Kararını Resmen Verdi: Bundan Böyle İnial Yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı duyuruda İninal, Pay Fix ve Aypara adlı ödeme şirketlerinin Türkiye'deki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Söz konusu kararın arkasından yasa dışı bahis soruşturması çıktı. TCMB, yapılan incelemeler sonucunda gerekli adımların atıldığını ve ilgili kamu kurumlarıyla paylaşımlar yapıldığını açıkladı.

İnial ve Diğer Şirketler Neden Kapatıldı? Süreç Nasıl Gelişti?

TCMB'nin açıklamasına göre, ilk olarak 30 Eylül 2024 tarihinde Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanun kapsamında idari ve mali tedbirler uygulandı. Sonrasında 28 Şubat 2025 tarihli kararla şirketin belirli ödeme hizmetlerini sunma yetkisine kısıtlama yetkisi getirildi ve idari para cezası kesildi.

Soruşturma genişledi ve 14 Mart 2025 yarihinde yeni bir TCMB kararı çıktı. Buna göre İninal, Pay Fix ve Aypara'nın faaliyet göstermesinin yasaklanmasına karar verildi. İlaveten Merkez Bankası, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, etkin ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için denetimleri sıkılaştıracak.

Şirketlerle Çalışan Müşteriler Ne Yapacak?

Şimdiye kadar yapılan açıklamalarda, faaliyetleri durdurulan şirketlerle çalışan müşteriler için nasıl bir yol izleneceğine dair bir detay verilmedi. Süreçle ilgili gelişmeler bu hafta netleşebilir. Sektörde benzer olaylar yaşanmasın diye denetimler daha sıkı bir şekilde devam edecek.