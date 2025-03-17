Türkiye'de Emeklilik Yaşı Düştü: Avrupa ile Arada Uçurum Var

Türkiye'de ortalama emeklilik yaşı 48 iken, Avrupa ülkelerinde bu oran 65-70 arasında değişiyor. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde insanlar çok daha geç emekli olurken, Türkiye'de iş hayatından erken çekilmek bir norm haline gelmiş durumda. Son güncellemelerle birlikte ülkemiz, erken emeklilik konusunda dünya lideri oldu.

EYT düzenlemesi kapsamında kadınlarda emeklilik yaşı ortalama 38'e indi. Bu farkın en büyük sonuçlarından biri, çalışan-emekli dengesi üzerindeki baskının artması. Avrupa'da 1 emekliye 4 çalışan düşerken, Türkiye'de bu oran 1,5 çalışan ile sınırlı. Hatta bazı şehirlerde emekli sayısı çalışan nüfustan daha fazla olarak kayıtlara geçmiş.

Ekonomik Dengede Endişelendiren Sonuçlar

EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuştu. Kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü şartlarını tamamlayanlar 38 yaşında emekli olabiliyor.

Gelecekte emeklilik sisteminin sürdürülebilir olması için bazı önlemler alınması gerektiği konuşuluyor. Erken emeklilik bireyler için cazip görünse de uzun vadede ekonomik dengeyi bozabiliyor.

Daha az çalışan ve daha fazla emekli, sosyal güvenlik sisteminde ciddi finansal açıklar oluşturuyor. Gelecekte emeklilik yaşının artırılması veya prim gün şartlarının yeniden düzenlenmesi konusu masaya yatırılabilir. Zira uzmanların görüşü de bu yönde. Aksi halde devletin emekli maaşlarını finanse etmesi giderek daha büyük bir sorun haline gelecek ve bu konunun ekonomi üzerindeki yükü ağır olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.