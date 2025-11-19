Aşırı Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! Dev Bataryaya Sahip

Bütçe dostu Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Teclast tarafından tanıtılan P33 isimli tablet, çok düşük bir fiyat etiketiyle satılıyor. Şık bir görünüme sahip olan cihazda dev batarya bulunuyor. Bu dev batarya, tek şarjla bile tabletin uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyor.

Teclast P33 Özellikleri

Ekran Boyutu: 10.1 inç

10.1 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280 piksel

800 x 1280 piksel Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşlemci: Allwinner A333 (1x Cortex-A73 + 5x Cortex-A53)

Allwinner A333 (1x Cortex-A73 + 5x Cortex-A53) GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 3 GB

3 GB Dahili Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 5 MP ana kamera + yardımcı lens

5 MP ana kamera + yardımcı lens Ön Kamera: 2 MP

2 MP Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Teclast P33, IPS ekran üzerinde 800 x 1280 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. 242,8 x 161,7 x 9,1 mm boyutlarında ve 535 gram ağırlığında olan tablette çift hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Tablette ayrıca USB Type-C portu da yer alıyor.

Tablet gücünü Allwinner A333 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci bir adet Cortex-A73 ve beş adet Cortex-A53 olmak üzere toplamda beş adet çekirdek içeriyor. Mali-G57 GPU'ya sahip cihazda 3 GB RAM ve 3 GB sanal RAM desteği bulunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 64 GB seçeneği yer alıyor. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı 1 TB'a kadar artırılabiliyor.

Tabletin arka tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bluetooth 5.4 desteğine sahip olan Teclast P33'te ayrıca 6.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Bütçe dostu Android tablet bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Teclast P33 Fiyatı

Yalnızca yeşil renk seçeneğine sahip olan Teclast P33 için 84,17 dolar (3.565 TL) fiyat etiketi belirlendi. Android 15 Go işletim sistemi ile kutudan çıkan tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.