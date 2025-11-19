12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz AMOLED Ekrana Sahip

Wobble, yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte Wobble One isimli akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, yüksek yenileme hızı ve üçlü kamera sistemi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Wobble One Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 (4 nm)

MediaTek Dimensity 7400 (4 nm) İşlemci Çekirdekleri: 8 Çekirdek (4 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55)

8 Çekirdek (4 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 RAM Seçenekleri: 8 GB / 12 GB (LPDDR4X)

8 GB / 12 GB (LPDDR4X) Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera (Sony LYT-600) + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera (Sony LYT-600) + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 15

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Wobble One, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan akıllı telefon çift SIM, bluetooth 5.4 ve Dolby Vision desteği ile birlikte geliyor. 7,8 mm kalınlığında olan akıllı telefonda 3,5 mm kulaklık girişi mevcut.

Wobble One gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Akıllı telefonda ayrıca Mali-G615 MC2 GPU bulunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-600 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Wobble One'ın ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Akıllı telefonda USB Type-C 2.0'ın da yer aldığını belirtelim.

Wobble One Fiyatı

Wobble One için 22.000 rupi (10.528 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı telefon 12 Aralık tarihinden itibaren Hindistan'da satışa sunulacak. Wobble marka Android telefonun diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.