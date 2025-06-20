Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy S25 FE'nin Görüntüleri Sızdırıldı

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy S24 FE modelinin geçtiğimiz yıl satışa sunulmasının ardından Galaxy S25 FE'ye dair çeşitli sızıntılar yaşanmaya başladı. Yeni sızıntı ile birlikte Galaxy S25 FE'nin görüntüleri ortay açıktı.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy S25 serisi 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Galaxy S25 FE'ye yer verilmemişti. Bu nedenle yeni FE modelinin nasıl bir görünüme sahip olduğu merak ediliyordu. Ortaya çıkan görseller, merak edilen soruyu yanıtladı.

Paylaşılan görüntülere baktığımızda Galaxy S25 FE'nin genel olarak Galaxy S24 FE'ye benzediğini görüyoruz ancak boyut tarafında farklılıklar mevcut. Yeni telefon 7,4 mm kalınlığında ve 161,4 mm uzunluğunda olacak. Galaxy S24 FE ise 8 mm kalınlığında ve 162 mm uzunluğunda.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

Telefonun ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Önceki telefonda 10 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. S25 FE'nin Exynos 2400 veya MediaTek Dimensity 9400 işlemciye sahip olacağı iddia edildi.