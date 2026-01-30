8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşlemcisi Şaşırttı

TECNO Camon 50 Pro, Google Play Console'da ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun bazı teknik özellikleri açıklığa kavuştu. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. En güncel Android sürümüyle birliktte gelecek telefon, yüksek çözünürlüklü ekranıyla da öne çıkacak.

TECNO Camon 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel

1080 x 2364 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 İşlemci: MediaTek Helio G100 veya Helio G200

Ortaya çıkan bilgilere göre TECNO Camon 50 Pro'nun ekranı 6,7 inç civarı olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2364 piksel çözünürlük sunacak. TECNO Camon 40 Pro 4G'de ise 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2436 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefonda MediaTek Helio G100 veya Helio G200 işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Helio G100, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Helio G200'de ise iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Camon 40 Pro 4G'de iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içren MediaTek Helio G100 Ultimate işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Serinin ynei modelinde ayrıca 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir.

TECNO Camon 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Camon 50 Pro'nun 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan TECNO Camon 40 Pro, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.