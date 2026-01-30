OPPO'nun 200 MP Kameralı Telefonu Ortaya Çıktı! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO, Reno 16 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı sonucunda Reno 16'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemciye sahip olacak. OPPO'nun yeni amiral gemisi ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ile birlikte gelecek.

OPPO Reno 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 serisi

MediaTek Dimensity 8500 serisi Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

İddiaya göre OPPO Reno 16'nın ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Serinin önceki modeli OPPO Reno 15'te 6,59 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1256 x 2760 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni amiral gemisi modelinde de 120Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran görebiliriz.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğüne dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Reno 15'te ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut.

OPPO'nun yeni amiral gemisi gücünü MediaTek Dimensity 8500 serisi bir işlemciden alacak. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan MediaTek Dimensity 8500, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz. Telefon ayrıca belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olabilir. Batarya tarafında ise 6500 mAh civarı bir kapasite yer alabilir.

OPPO Reno 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni akıllı telefonu Reno 16'nın 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.