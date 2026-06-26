TECNO'dan MediaTek İşlemcili Yeni Tablet Geliyor! Özellikleri Sızdı

TECNO'nun yeni tableti Megapad SE 2'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Megapad SE 2'nin özellikleri açıklığa kavuştu. Tablette MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak. Android 16 işletim sistemine sahip mobil cihaz ayrıca 4 GB RAM ile birlikte gelecek.

TECNO Megapad SE 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2048 piksel

1280 x 2048 piksel İşlemci: MediaTek MT8786

MediaTek MT8786 RAM: 4 GB

4 GB Batarya: 6.800 mAh

6.800 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W İşletim Sistemi: Android 16

TECNO Megapad SE 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Megapad SE 2 gücünü MediaTek MT8786 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile, popüler MOBA oyunu League of Legends: Wild Rift, Fortnite, Dota Underlords ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere pek çok oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

İşlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce TCL Tab 10L Gen 4 dahil olmak üzere birçok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli TECNO Megapad SE'de ise Snapdragon 685 işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

TECNO Megapad SE 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

TECNO'nun yeni tableti, 1280 x 2048 piksel çözünürlük sunacak. Bu arada serinin bir önceki modeli MegaPad SE'de 11 inç ekran boyutu, 1200 x 1920 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 440 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette IPS LCD ekran ve 500 nit civarı parlaklık görebiliriz. Yeni modelde ayrıca 90Hz veya 120Hz yenileme hızı yer alabilir.

IPS LCD, renkleri renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. 500 nit parlaklık ise ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Örneğin 90Hz yenileme hızına sahip tablet, görüntüyü saniyede 120 defa güncelliyor.

TECNO Megapad SE 2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Megapad SE 2'de 6.800 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Tablet ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Megapad SE'de 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla önceki model, Megapad SE 2'den daha uzun pil ömrü sunacaktır.

TECNO Megapad SE 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Megapad SE 2'nin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayna Megapad SE, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

TECNO Megapad SE 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Camon 40, Spark Slim 5G ve Megapad SE dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda TECNO Megapad SE 2 'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. TECNO Megapad SE 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

TECNO Megapad SE 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Megapad SE 16 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Megapad SE 2'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet 18 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair çaıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

TECNO Megapad SE 2'nin PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Oyun oynamanın yanı sıra sosyal medya uygulaması kullanmak ve internette gezinemk gibi aktivitelerde sorunsuz şekilde yapılabilecektir.