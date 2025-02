TECNO, MWC Barselona 2025'e Yeni Yapay Zeka Ürün Ekosistemiyle Katılacak

GSMA'nın son MWC Barcelona 2025 web sitesine ve TECNO'nun web sitesine göre, teknoloji markası TECNO bu yıl MWC Barcelona'ya "Yapay Zekanın Geleceğini Yarat" temasıyla geri dönecek.

En son yapay zeka teknolojilerini gelişmekte olan pazarlarda daha fazla kullanıcıya ulaştırma çabalarıyla tanınan yenilikçi marka, yapay zeka ekosistemini yeni CAMON Serisi akıllı telefonun yanı sıra dizüstü bilgisayar ve marka için yeni bir ürün türü olan yapay zeka gözlükleriyle zenginleştirecek gibi görünüyor.

2024 yılında TECNO, TIME Best Inventions of 2024 listesinde yer alan TECNO Pocket Go kombine AR gözlük ve Windows oyun el cihazı, TECNO MEGA MINI Gaming G1 oyun bilgisayarı, Dynamic 1 robotik köpek, görüntülemede amiral gemisi CAMON akıllı telefon serisi ve daha fazlasını sergilemişti.

Bu yıl TECNO'nun yapay zeka destekli ürün ekosistemini genişletme yolunda çığır açan en yeni ürün yelpazesini fuara taşıması bekleniyor. TECNO'nun MWC 2025 standı 6B11, Salon 6, Fira Gran Via adresinde yer alacak.

Yepyeni Yapay Zeka Ürün Ekosistemi

TECNO, MWC Barselona'da nelerle karşılaşılacağına dair yaptığı açıklamaya göre, özellikle gelişmekte olan küresel pazarlarda teknolojik inovasyona öncülük etmeye odaklanan, yapay zeka destekli akıllı ürün ekosistemini tanıtacak.

Yapay zekaya dair bu odaklanma, markanın gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcıları için daha pratik yapay zeka deneyimleri yaratma çabasının devamı gibi görünüyor. Web sitesinde de görülebileceği üzere TECNO, popüler CAMON Serisi akıllı telefonlarında yeni bir cihaz piyasaya sürecek gibi duruyor.

Bu seri, markanın en yeni görüntüleme teknolojilerinin yanı sıra klasik kameralardan ilham alan bir tasarıma sahip amiral gemisi görüntüleme ürünü oldu. Yeni cihazın da TECNO'nun en yeni yapay zeka teknolojileriyle donatılması bekleniyor.

Markanın yaratıcılığı, üretkenliği ve verimliliği artırmak için bir dizi güçlü yapay zeka aracıyla 2024 yılında piyasaya sürülen PHANTOM V Fold2 5G ve PHANTOM V Flip2 5G cihazları başta olmak üzere diğer amiral gemisi akıllı telefonlarını da sergileyeceğini iddia etmek yanlış olmayacaktır.

İlginç bir şekilde, web sayfasında AI gözlükleri olması muhtemel iki gözlük seti de gösteriliyor. Bu TECNO için tamamen yeni bir ürün olacak ancak markanın akıllı telefonlardaki görüntüleme ve yenilikçi tasarım konusundaki uzmanlığı göz önüne alındığında, bu AI gözlükleri potansiyel olarak heyecan verici yeni bir gelişme de olabilir.

Sayfada ayrıca TECNO'nun hafif ve güçlü MEGABOOK dizüstü bilgisayar serisine yeni bir ek olması muhtemel yeni bir dizüstü bilgisayar da gösteriliyor.

İleriye Dönük Markadan Fütüristik Konseptler

Web sayfasında TECNO'nun fuarda neler sergileyeceği hakkında daha fazla ipucu verilmese de, marka MWC'de genellikle en son yenilikçi konseptlerini ve teknolojilerini sergiliyor. Gelişmekte olan pazarlardaki kullanıcılar için inovasyona olan bağlılığıyla marka, düzenli olarak üzerinde düşünülmüş konsept cihazlar, teknolojiler ve malzemeler geliştiriyor.

Bu yılki etkinlikte sergilenmesi muhtemel cihazlardan biri PHANTOM Ultimate 2, TECNO'nun büyük ekran deneyimini kompakt bir cihazda yeniden tasarlayan ilgi çekici ultra ince üç katlı konsept akıllı telefonuna karşılık geliyor.

Daha önce bir konsept videosunda tanıtılmış olsa da ürünün fiziksel prototipi henüz görülmemişti. MWC25'te bunun ilk kez sergileneceği söyleniyor. TECNO'nun yaratıcı ve pratik malzeme inovasyonu konusunda da sağlam bir geçmişi var.

Marka kısa süre önce, Ocak ayında CES 2025'te yeni bir Yıldızlı Optik Fiber malzemesini tanıtmış, ancak etkinlikte sergilememişti. TECNO, MWC25'i ultra ince optik fiberleri mini LED ışıklarla birleştirerek ışıltılı bir yıldız efekti yaratan sektördeki ilk malzemeyi tanıtmak için kullanabilir.

Önceki yıllarda MWC'de başarılı bir şekilde yer almasının ardından, bu etkinlik markanın ve şık, yenilikçi ve pratik yeniliklerin hayranları için bir başka heyecan verici etkinlik olacak gibi görünüyor. Şu ana kadar ortaya çıkan ipuçlarına bakılırsa, MWC Barcelona 2025 katılımcıları yapay zeka çağına öncülük eden bir marka görecekler.