120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! İşlemcisi Şaşırttı

TECNO Pop 20 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. TECNO Pop 20'nin fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı ancak özellikler göz önünde bulundurulduğunda telefon bütçe dostu olabilir. Telefon yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

TECNO Pop 20 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Şarj: 15W, USB Type-C

15W, USB Type-C Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB RAM: 4 GB (+4 GB sanal RAM desteği)

4 GB (+4 GB sanal RAM desteği) Arka Kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Ön Kamera: 8MP

8MP Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Pop 20, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 120Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 167,7 x 77,8 x 8,10 mm boyutlarında olan akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor.

TECNO Pop 20 gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan TECNO Spark Go 3'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Akıllı telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. TECNO'nun bütçe dostu yeni akıllı telefonunda ayrıca 15W kablolu şarj desteği yer alıyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon IP64 sertifikasına sahip. Bu sertifika, telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Akıllı telefonda siyah, gri, mavi ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut.