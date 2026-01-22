120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! İşlemcisi Şaşırttı
TECNO Pop 20'nin özellikleri belli oldu. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım tercih edildi? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- TECNO Pop 20 gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor.
- Akıllı telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
- Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteği mevcut.
TECNO Pop 20 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. TECNO Pop 20'nin fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı ancak özellikler göz önünde bulundurulduğunda telefon bütçe dostu olabilir. Telefon yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
TECNO Pop 20 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Unisoc T7250
- Batarya: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W, USB Type-C
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- RAM: 4 GB (+4 GB sanal RAM desteği)
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera
- Ön Kamera: 8MP
- Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64
6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Pop 20, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 120Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 167,7 x 77,8 x 8,10 mm boyutlarında olan akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor.
TECNO Pop 20 gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan TECNO Spark Go 3'te de aynı işlemci tercih edilmişti.
Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Akıllı telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. TECNO'nun bütçe dostu yeni akıllı telefonunda ayrıca 15W kablolu şarj desteği yer alıyor.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon IP64 sertifikasına sahip. Bu sertifika, telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Akıllı telefonda siyah, gri, mavi ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut.