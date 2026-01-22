17.600 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Projeksiyon Özelliği Var

8849 Tank X tanıtıldı. Bu tanıtımla beraber telefonun bütün özellikleri netlik kazandı. Dev batarya kapasitesi ile beraber gelen cihaz, projeksiyon başta olmak üzere pek çok etkileyici özellik ile beraber geliyor. Son derece kalın olan bu telefon, diğer cihazları kullanmaya devam etmeniz için de büyük kolaylık sağlıyor.

8849 Tank X Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2460 Piksel

: 1080 x 2460 Piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 8200

: MediaTek Dimensity 8200 Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Arka Kamera : 50 MP (Ana) + 64 MP (Gece Görüş) + 8 MP (Telefoto)

: 50 MP (Ana) + 64 MP (Gece Görüş) + 8 MP (Telefoto) Batarya : 17.600 mAh [(20W Hızlı Şarj + 10W Ters Şarj)

: 17.600 mAh [(20W Hızlı Şarj + 10W Ters Şarj) Dahili Projektör : DLP (1080 x 1920 Piksel, 220 Nit)

: DLP (1080 x 1920 Piksel, 220 Nit) Ekstra Özellikler : 1200 Lümen Kamp Feneri, NFC, GPS, Çift SIM, microSD Desteği

: 1200 Lümen Kamp Feneri, NFC, GPS, Çift SIM, microSD Desteği Boyut ve Ağırlık: 3,2 cm Kalınlık, 750 Gram

8849 Tank X, 17.600 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca diğer cihazları 10W hızında şarj edebiliyor. Bu özellik, onu kamp ve benzeri aktivitelerde bulunurken çok ihtiyaç duyulan powerbanklerin yerine tercih edilebilmesini mümkün hâle getiriyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan yeni telefon, 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bununla birlikte 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 220 nit parlaklık sunan DLP projektör içeriyor. Bu, yanınızda ağır ekipmanlar taşımanıza gerek olmadan hemen hemen her yüzeyi dev bir ekrana dönüştürebileceğiniz anlamına geliyor.

Gücünü ise MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.1 GHz Arm Cortex-A78, üç adet 3.0 GHz Arm Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Arm Cortex-A55 çekirdek içeriyor. 3,2 cm kalınlığa sahip olan bu model, 750 gram ağırlığa sahip.

Cihazın arkasında 1.200 lümenlik büyük bir kamp feneri bulunuyor. Bu, özellikle geceleri karanlıkta etrafı etkili bir şekilde aydınlatmanızı mümkün hâle getiriyor. 64 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası ile telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Fiyatı henüz açıklanmayan cihaz, NFC, GPS, çift SIM ve microSD desteği sunuyor.