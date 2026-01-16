Yapay Zeka Destekli Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. TECNO, Spark Go 3 modelini tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğe sahip.

TECNO Spark Go 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB LPDDR4x

4 GB LPDDR4x Depolama: 64 GB

64 GB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Şarj: 15W

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TECNO Spark Go 3, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonda ayrıca USB Type-C portu da mevcut.

Akıllı telefonda Mali-G57 MP1 GPU ve Unisoc T7250 işlemcisi yer alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Serinin bir önceki modeli olan TECNO Spark Go 2'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

TECNO Spark Go 3'ün arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 15W kablolu şarj desteği yer alıyor.

Uygun fiyatlı Android telefonda 4 GB LPDDR4x RAM ve 64 GB depolama alanı mevcut. Telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Yapay zeka asistanı ile birlikte gelen Spark Go 3'te ayrıca telefon görüşmesi esnasında arka plan gürültüsünü azaltarak sesin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlayan AI tabanlı gürültü engelleme dahil çeşitli özellikler de bulunuyor.

TECNO Spark Go 3 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan TECNO Spark Go 3'ün 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 8.999 rupi (4.293 TL) fiyat etiketi belirlendi. 23 Ocak tarihinde Hindistan'da satışa sunulacak bütçe dostu Android telefon gri, siyah, mavi ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.