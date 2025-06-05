Bütçe Dostu Dev Ekran ve Bataryalı Telefonun Fiyatı Ortaya Çıktı

Tecno, uygun fiyatlı yeni Pova Curve 5G modelini Hindistan pazarında satışa çıkardı. Bu telefon, güçlü özellikleriyle ve buna rağmen uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Kıvrımlı yapısı olan 6.78 inçlik AMOLED ekranı ve yüksek çözünürlüğüyle hem fiyat hem performans açısından kullanıcıyı üzmeyecek bir yapıya sahip.

Peki Tecno Pova Curve 5G teknik özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Tecno Pova Curve 5G Teknik Özellikleri

Uygun fiyatlı Tecno Pova Curve 5G'nin teknik özellikleri:

6.78 inç kavisli AMOLED

144Hz yenileme hızı

FHD+ çözünürlük

Gorilla Glass 5

7.45 mm ince tasarım

Mali-G615 MC2 GPU

MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4nm)

6 GB + 128 GB veya 8 GB + 128 GB depolama seçenekleri

5500 mAh batarya + 45W kablolu hızlı şarj desteği ve bypass şarj özelliği

+ 45W kablolu hızlı şarj desteği ve bypass şarj özelliği 64 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör ve 13 MP selfie kamerası

Çoklu dil desteği

Ekran içi parmak izi okuyucu

Android 15 tabanlı HiOS 15

Tecno Pova Curve 5G Fiyatı

Geek Black, Neon Cyan ve Magic Silver renk seçenekleriyle gelen modelin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 15.999 rupi olacak. 8 GB ise 16.999 rupi.

Tecno Pova Curve 5G Muhtemel Türkiye Fiyatı

Vergiler olmadan Türkiye fiyatları yaklaşık olarak 7.337 ve 7.796 TL olarak hesaplanıyor.