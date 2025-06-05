Bütçe Dostu Dev Ekran ve Bataryalı Telefonun Fiyatı Ortaya Çıktı
Hindistan pazarında yerini almaya hazır hale gelen bütçe dostu, dev bataryalı ve ekranlı Tecno Pova Curve 5G modelinin fiyatı ve özellikleri netleşti.
Tecno, uygun fiyatlı yeni Pova Curve 5G modelini Hindistan pazarında satışa çıkardı. Bu telefon, güçlü özellikleriyle ve buna rağmen uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Kıvrımlı yapısı olan 6.78 inçlik AMOLED ekranı ve yüksek çözünürlüğüyle hem fiyat hem performans açısından kullanıcıyı üzmeyecek bir yapıya sahip.
Peki Tecno Pova Curve 5G teknik özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?
Tecno Pova Curve 5G Teknik Özellikleri
Uygun fiyatlı Tecno Pova Curve 5G'nin teknik özellikleri:
- 6.78 inç kavisli AMOLED
- 144Hz yenileme hızı
- FHD+ çözünürlük
- Gorilla Glass 5
- 7.45 mm ince tasarım
- Mali-G615 MC2 GPU
- MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4nm)
- 6 GB + 128 GB veya 8 GB + 128 GB depolama seçenekleri
- 5500 mAh batarya + 45W kablolu hızlı şarj desteği ve bypass şarj özelliği
- 64 MP ana kamera + 2 MP yardımcı sensör ve 13 MP selfie kamerası
- Çoklu dil desteği
- Ekran içi parmak izi okuyucu
- Android 15 tabanlı HiOS 15
Tecno Pova Curve 5G Fiyatı
Geek Black, Neon Cyan ve Magic Silver renk seçenekleriyle gelen modelin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 15.999 rupi olacak. 8 GB ise 16.999 rupi.
Tecno Pova Curve 5G Muhtemel Türkiye Fiyatı
Vergiler olmadan Türkiye fiyatları yaklaşık olarak 7.337 ve 7.796 TL olarak hesaplanıyor.
vivo'dan Uygun Fiyatlı Telefon! 50 MP Ön Kamera ve 16 GB RAM'e Sahip
vivo S30'un özellikleri ve fiyatı belli oldu. Uygun fiyata sahip telefon 50 megapiksel ön kamera, 16 GB RAM ve dahasını sunuyor. İşte detaylar!